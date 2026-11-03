Arrestato a Sassari per stalking: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

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Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sassari con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una donna. L'intervento delle Volanti è scattato in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, con cui la vittima denunciava di essere da mesi vittima di molestie incessanti.

Le molestie andavano avanti da mesi

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo contattava ripetutamente la donna attraverso messaggi sul cellulare, la pedinava e tentava approcci indesiderati, arrivando a suonare più volte il citofono di casa. Una situazione di disagio e preoccupazione che la donna e i suoi familiari sopportavano da tempo, come confermato dalle prime testimonianze raccolte sul posto.

L'ennesimo messaggio durante l'intervento

Mentre i poliziotti si trovavano ancora nell'abitazione della vittima, l'uomo ha inviato un messaggio in cui comunicava di essere proprio fuori casa. Gli operatori sono quindi usciti per un controllo e lo hanno individuato nei paraggi: l'uomo ha fornito spiegazioni contraddittorie sulla sua presenza. Questo episodio ha indotto la donna a formalizzare la querela presso la Questura.

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Arresto e misura cautelare

Gli approfondimenti successivi hanno permesso di delineare un quadro di condotte persecutorie reiterate nel tempo, che avevano generato nella vittima un perdurante stato di paura. Dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, l'uomo è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.

L'episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dello stalking e sull'importanza di denunciare tempestivamente: la chiamata al 112 è stata determinante per interrompere una spirale di violenza che durava da troppo tempo.