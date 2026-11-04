Spalletti carica la Juventus: fiducia ritrovata per l'Europa League

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Alla vigilia del match di Europa League contro l'AZ Alkmaar, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la crescita del gruppo dopo il successo sul Napoli. "Ci arriviamo bene, la squadra ha dato una risposta importante e ha saputo come affrontare il Napoli: si sono resi conto che tutto dipendeva da loro, ora hanno più fiducia", ha dichiarato Spalletti ai microfoni di Sky.

La fiducia dopo la vittoria sul Napoli

Il tecnico bianconero ha evidenziato come la vittoria contro i partenopei abbia rappresentato una svolta mentale: "Siamo fiduciosi perché è arrivata una risposta importante fin da subito senza pensare a cosa fare, ma a come lo dobbiamo fare". Un segnale chiaro di come la Juventus stia ritrovando autostima e consapevolezza nei propri mezzi, aspetti cruciali per affrontare al meglio l'impegno europeo.

Le scelte di formazione per l'AZ Alkmaar

Spalletti ha poi fatto il punto sulle possibili scelte di formazione, annunciando alcune assenze pesanti: "Perdere pezzi del calibro di McKennie costa sempre qualcosa alla risposta della squadra - ha spiegato - e le scelte vengono abbastanza facili: Sarr e Kelly saranno dentro dall'inizio, anche Kolo Muani probabilmente partirà perché gli abbiamo tolto i 30 minuti finali contro il Napoli". Il tecnico dovrà quindi fare a meno di McKennie, ma potrà contare su Sarr, Kelly e Kolo Muani dal primo minuto, con l'obiettivo di mantenere alta la qualità e l'intensità contro gli olandesi.

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Un banco di prova per la crescita della Juventus

La sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar rappresenta un ulteriore banco di prova per la Juventus di Spalletti, che dopo la vittoria sul Napoli vuole confermare i progressi mostrati. La fiducia ritrovata e la capacità di gestire le assenze saranno fattori determinanti per superare un avversario ostico e proseguire il cammino europeo.