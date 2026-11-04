Champions League, Porto-Napoli: Allegri e l'emergenza infortuni
Il Napoli si prepara ad affrontare il Porto nella terza giornata di Champions League, in una sfida che si preannuncia complicata a causa delle numerose assenze. L'allenatore Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del match, sottolineando le difficoltà di una rosa ridotta all'osso: "In allenamento non riusciamo a fare neanche il torello, perché non copriamo il cerchio di centrocampo", ha dichiarato.
Le parole di Allegri
Nonostante l'emergenza, il tecnico livornese mantiene la fiducia nelle possibilità di qualificazione: "Quella con il Porto è una partita importante ma non sarà decisiva. Il passaggio del turno ce lo giocheremo con Bruges, Sabah e Viking, non a Manchester". Allegri ha poi aggiunto: "Dobbiamo fare una buona prestazione. Credo che in Champions avremo il destino nelle nostre mani, con 10 punti dovremmo andare ai play-off. Ma bisogna sistemare il campionato, che è la cosa più importante".
Emergenza infortuni
L'allenatore ha confermato le condizioni precarie della squadra: "Avere gli uomini contati non toglie pressione, perché quella di domani è comunque una partita importante. Dobbiamo continuare a lavorare e recuperare i giocatori infortunati". Allegri ha poi rivelato un dato preoccupante: "Nell'ultima mezz'ora di gioco abbiamo preso undici gol. Dobbiamo migliorare su questo aspetto".
Le condizioni di Hojlund e De Bruyne
Per quanto riguarda i singoli, Hojlund è sfebbrato e potrebbe essere disponibile, mentre per De Bruyne si deciderà dopo l'allenamento. Il tecnico ha concluso: "Il momento non è semplice, ma dobbiamo invertire la rotta. Pensiamo a domani, c'è una partita da giocare contro una buona squadra".
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