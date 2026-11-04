Jesus Owono chiude i social dopo minacce razziste per la morte di Jesus de Miguel

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Il calcio è scosso da una tragedia che ha colpito due giocatori e le loro famiglie. Jesus Owono, portiere della squadra andorrana, ha deciso di disattivare il proprio account Instagram dopo essere stato bersaglio di minacce e insulti a sfondo razzista. La causa scatenante è un drammatico incidente di gioco che ha portato alla morte di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife.

La dinamica dell'incidente e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, durante un contrasto di gioco, Owono avrebbe causato involontariamente un trauma letale a de Miguel. La polizia spagnola ha aperto un'indagine per omicidio colposo per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo, il portiere, che fino a poco prima contava oltre 30.000 follower su Instagram, ha scelto di ritirarsi dai social media a causa della violenza verbale subita.

La solidarietà di Mourinho

L'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha voluto esprimere la propria vicinanza a entrambi i giocatori coinvolti. "Credo sia un evento scioccante per tutti, figuriamoci per il mondo del calcio, per persone come noi che ogni giorno scendono in campo per competere", ha dichiarato il tecnico portoghese. "È una situazione dura, triste. Ovviamente, il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno alla famiglia e agli amici del giocatore scomparso; credo inoltre che questo debba essere un momento estremamente difficile anche per l'altro calciatore coinvolto nella vicenda".

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Un dramma che interroga il mondo dello sport

La vicenda ha suscitato profonda indignazione e ha riacceso il dibattito sulla necessità di tutelare gli atleti da episodi di odio online, soprattutto in momenti di grande fragilità. La chiusura dei social da parte di Owono è un gesto che testimonia la pressione mediatica e psicologica che può derivare da simili tragedie.