Arrestato a Torino il minorenne che scippava con il monopattino

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Un episodio di cronaca ha scosso il quartiere Lucento di Torino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un diciassettenne con l'accusa di rapina aggravata in concorso. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Borgo Po, è scattata in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una donna in attesa alla fermata dell'autobus in corso Toscana insieme alla figlia e al nipotino di quattro anni, è stata avvicinata da un giovane che ha tentato di strapparle la collana d'oro dal collo. Il malvivente è riuscito ad afferrare solo il ciondolo prima di darsi alla fuga, aiutato da un complice che lo attendeva a bordo di un monopattino. I due si sono diretti verso il Parco della Pellerina.

L'intervento del passante e l'arresto

Fondamentale è stato l'intervento di un passante che, accortosi dell'accaduto, si è immediatamente lanciato all'inseguimento dei fuggitivi. L'uomo è riuscito a raggiungere l'autore materiale della rapina, trattenendolo fino all'arrivo della Volante del Commissariato. Nel corso della perquisizione personale, il diciassettenne è stato trovato in possesso del ciondolo appena sottratto alla donna e di altri due monili preziosi, che aveva nascosto in una tasca ricavata da uno strappo nei pantaloni.

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Le conseguenze giudiziarie

Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Torino, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza nei confronti dell'indagato fino alla sentenza definitiva. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza urbana.