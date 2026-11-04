Inter scatenata in Europa: 3-0 al Feyenoord e il derby è dimenticato

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L'Inter rialza la testa in Champions League e lo fa nel modo più convincente: 3-0 al Feyenoord al De Kuip, seconda vittoria nel girone e soprattutto la cancellazione (almeno per una notte) della delusione per il derby perso. La squadra di Chivu approccia la partita con personalità, controlla senza affanni e capitalizza al meglio le occasioni create. Il ritorno in campo domenica a San Siro contro il Como sarà un altro esame importante, ma intanto i nerazzurri lanciano un segnale chiaro: ci sono.

Bisseck sorprende, poi la gestione

Dopo appena 8 minuti, il gol che sblocca il match arriva da un improbabile Bisseck: ricezione al limite, girata e sinistro a giro che si infila all'incrocio. Un eurogol che vale oro per sbloccare una partita non semplice, in uno stadio caldissimo come il De Kuip. L'Inter non si accontenta e prova a raddoppiare: al 14' Dimarco ha la palla buona ma il portiere avversario si salva in tuffo. I nerazzurri peccano di precisione, mentre il Feyenoord cresce e mette pressione, complici anche un paio di disattenzioni difensive, come l'uscita azzardata di Martinez. Il portiere però si riscatta negando il gol a Moussa.

Esposito e Zielinski chiudono i conti

Nel momento migliore dei padroni di casa, ecco il colpo dell'Inter: tiro di Spence deviato, palla che arriva a Pio Esposito che di testa insacca per il 2-0. Un gol che taglia le gambe agli olandesi. Ad inizio ripresa il Feyenoord prova a riaprirla, ma ancora una volta è l'Inter a segnare: Zielinski riceve al limite, si aggiusta la palla e calcia un mancino angolatissimo che si infila dopo aver colpito il palo interno. 3-0 e partita in ghiaccio. Chivu può così gestire le forze, richiamando Calhanoglu e Thuram per Mkhitaryan e Bonny. Tante note positive: Carlos Augusto conferma il suo momento di forma con una prestazione di sostanza in entrambe le fasi, Spence si riscatta con un assist e diverse conclusioni pericolose. Nel finale c'è anche un gol annullato a Esposito per un fuorigioco millimetrico, ma la sostanza non cambia.

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Un successo che pesa

L'Inter esce dal De Kuip con tre punti pesantissimi, porta inviolata e la sensazione di aver ritrovato equilibrio e cattiveria. La strada verso la qualificazione è ancora lunga, ma i nerazzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per sognare in grande. Ora la continuità: domenica contro il Como un'altra prova del nove per capire se il derby è davvero alle spalle.