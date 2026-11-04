Musk e il flop elettorale negli Usa: la sconfitta del magnete dei social

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Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno lasciato un segno profondo non solo nella politica americana, ma anche nelle tasche e nell'immagine di alcuni dei suoi protagonisti più discussi. Tra questi spicca Elon Musk, il cui ruolo di finanziatore delle campagne repubblicane è finito sotto i riflettori della CNN, che lo ha definito il secondo più grande perdente della giornata dopo Donald Trump.

Un fiume di denaro per i comitati repubblicani

Secondo quanto riportato, il fondatore di Tesla e SpaceX avrebbe donato complessivamente 446 milioni di dollari a comitati e organizzazioni legate al Partito Repubblicano in vista delle elezioni. Una cifra enorme, che testimonia il peso crescente del magnate nel finanziamento della politica americana e la sua volontà di orientare il voto verso candidati a lui vicini.

Di questi fondi, oltre 200 milioni di dollari sarebbero stati destinati a sostenere la corsa al Senato in Texas di Ken Paxton, sfidante del democratico James Talarico. Il risultato finale ha però premiato quest'ultimo, rendendo vano l'investimento più massiccio della campagna.

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Il paradosso del potere economico

La vicenda offre uno spunto di riflessione sul rapporto tra potere economico e consenso elettorale. Nonostante risorse senza precedenti, l'influenza di Musk non è riuscita a ribaltare le dinamiche politiche in una delle sfide più seguite del ciclo elettorale. Un elemento che alimenta il dibattito sul ruolo dei grandi donatori nella politica statunitense e sui limiti della loro capacità di orientare le scelte degli elettori.

La definizione della CNN come secondo più grande perdente della giornata non è solo una provocazione giornalistica, ma sintetizza la distanza tra l'entità dell'impegno finanziario e i risultati concreti ottenuti alle urne.