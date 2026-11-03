Antonio Mattia Mirarchi conquista il podio a Sarno con una rimonta di nove posizioni

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Il pilota di Catanzaro chiude terzo alla Coppa dei Campioni dopo essere scattato dalla dodicesima casella e guarda al prossimo impegno al South Garda Karting.

Una partenza nelle retrovie e una rimonta costruita sorpasso dopo sorpasso fino al podio. Antonio Mattia Mirarchi, pilota di Catanzaro, ha conquistato il terzo posto alla Coppa dei Campioni sul Circuito Internazionale di Sarno, recuperando nove posizioni rispetto alla griglia di partenza.

Un risultato che acquista ancora più valore considerando la penalità ricevuta in prefinale, che aveva complicato il suo percorso verso la gara decisiva.

Dalla penalità in prefinale alla rimonta sul podio.

Mirarchi aveva concluso la prefinale in quarta posizione, ma una penalità per la carenatura anteriore rientrata, il cosiddetto musetto, lo ha costretto a prendere il via della finale dalla dodicesima casella.

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Il pilota catanzarese è riuscito a reagire in pista, risalendo progressivamente il gruppo fino a raggiungere la quarta posizione. A quel punto ha messo nel mirino Mario Roberti, che occupava il terzo posto, portando a termine il sorpasso che gli ha aperto le porte del podio.

La finale si è così conclusa con nove posizioni recuperate e un piazzamento capace di trasformare una partenza difficile in una giornata di soddisfazione.

Mirarchi soddisfatto dopo una finale impegnativa.

Al termine della corsa, Antonio Mattia Mirarchi ha sottolineato la difficoltà della rimonta e la gioia per il risultato raggiunto.

«Sono molto contento, perché è stata molto dura. In prefinale ero arrivato quarto, ma con la penalità per il musetto sono partito dalla dodicesima posizione. Riuscire ad arrivare terzo mi rende molto soddisfatto».

La prestazione di Sarno ha messo in evidenza la sua capacità di reagire a un contrattempo e di affrontare una finale tutta in salita, mantenendo l’obiettivo del podio anche dopo l’arretramento in griglia.

I ringraziamenti a Paolo Pirozzi, alla famiglia e agli sponsor.

Dopo il traguardo, Mirarchi ha dedicato un ringraziamento al motorista Paolo Pirozzi per il materiale fornito e il supporto tecnico.

Un pensiero è andato anche alla famiglia, in particolare al padre e alla madre, e agli sponsor che sostengono il suo percorso nel karting. Un contributo che il pilota ha voluto ricordare nel momento dei festeggiamenti, riconoscendone il ruolo nella possibilità di affrontare gli impegni in pista.

Il prossimo obiettivo è il Trofeo delle Industrie.

Archiviata la Coppa dei Campioni a Sarno, l’attenzione si sposta sul Trofeo delle Industrie al South Garda Karting.

Mirarchi si prepara al prossimo appuntamento con la fiducia di un podio conquistato in rimonta: un risultato da cui ripartire per proseguire il lavoro e affrontare una nuova sfida.