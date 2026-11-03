Cerca

Eventi Lombardia Milano

Quattro Risate: contina la rassegna capitanata da Daniele Cauduro al Teatro della Quattordicesima

Redazione
Condividi:
Quattro Risate: contina la rassegna capitanata da Daniele Cauduro al Teatro della Quattordicesima
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

A Milano la comicità non si ferma: al Teatro della Quattordicesima torna il format “4 Risate” con il secondo imperdibile appuntamento dell’8 novembre

Spazio alla stand-up comedy, ai monologhi irriverenti e alla leggerezza nel cuore del ridotto del teatro, arricchito dall’esclusiva formula con drink.

MILANO – Prosegue con grande successo la stagione d’intrattenimento del Teatro della Quattordicesima (situato in Via Oglio 18 a Milano), punto di riferimento culturale e artistico sempre più vivace in città. Dopo l’entusiasmo registrato nelle prime serate, i riflettori sono ora puntati sul secondo appuntamento della fortunata rassegna domenicale “4 Risate”, in programma per domenica 8 novembre.

Il format: Stand-up Comedy & Spritz

Il format, presentato e condotto dall’energia di Daniele Cauduro, unisce la formula vincente della comicità dal vivo a momenti di socialità e relax. Pensato per chi ama la satira senza filtri, i monologhi taglienti e l’interazione spontanea con il pubblico, l’appuntamento trasforma il ridotto e il foyer del teatro in un vero e proprio comedy club.

La particolarità di “4 Risate” risiede nella sua atmosfera intima e conviviale: ogni biglietto d’ingresso (fissato a 15 euro) comprende infatti anche una consumazione/drink, per godersi lo spettacolo sorseggiando qualcosa in compagnia. Sul palco si alternano volti noti e talenti emergenti della scena comica nazionale, pronti a portare in scena spaccati di vita quotidiana, ironia surreale e riflessioni sagaci.

Un palcoscenico per i nuovi talenti e gli addetti ai lavori

Oltre a essere un momento di puro svago per il pubblico, la rassegna “4 Risate” si è ritagliata uno spazio di grande interesse anche per gli addetti ai lavori. Non è raro trovare in platea autori, produttori e talent scout alla ricerca di nuovi linguaggi e dei volti emergenti della comicità italiana.

DATA 8 NOVEMBRE: NEW SPECIAL GUEST: GIANNI CINELLI!

Le sorprese per il secondo appuntamento di Quattro Risate – Stand Up Lab non sono finite!

Si aggiunge agli ospiti di domenica 8 novembre anche Gianni Cinelli, pronto a portare sul palco tutta la sua comicità.

Una domenica di stand-up comedy, ironia e tante risate, con Daniele Cauduro alla conduzione e tanti comici pronti a salire sul palco!

Domenica 8 novembre

Ore 18:00

Teatro della Quattordicesima – Milano

Biglietti disponibili sul sito del Teatro

Informazioni e Biglietti

  • Evento: “4 Risate” – Stand Up & Spritz (Secondo appuntamento)
  • Data: Domenica 8 novembre
  • Orario: Spettacolo e accoglienza nel vivo della programmazione domenicale
  • Location: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio, 18, Milano
  • Costo: 15 euro (Ingresso + Consumazione)

Contatti e Prevendite:

DATE SUCCESSIVE

31 GENNAIO 2027

7 MARZO 2027

2 MAGGIO 2027


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
teatro-della-quattordicesima 4-risate milano stand-up-comedy daniele-cauduro spettacolo-8-novembre

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Eventi

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 20. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza