Quattro Risate: contina la rassegna capitanata da Daniele Cauduro al Teatro della Quattordicesima
A Milano la comicità non si ferma: al Teatro della Quattordicesima torna il format “4 Risate” con il secondo imperdibile appuntamento dell’8 novembre
Spazio alla stand-up comedy, ai monologhi irriverenti e alla leggerezza nel cuore del ridotto del teatro, arricchito dall’esclusiva formula con drink.
MILANO – Prosegue con grande successo la stagione d’intrattenimento del Teatro della Quattordicesima (situato in Via Oglio 18 a Milano), punto di riferimento culturale e artistico sempre più vivace in città. Dopo l’entusiasmo registrato nelle prime serate, i riflettori sono ora puntati sul secondo appuntamento della fortunata rassegna domenicale “4 Risate”, in programma per domenica 8 novembre.
Il format: Stand-up Comedy & Spritz
Il format, presentato e condotto dall’energia di Daniele Cauduro, unisce la formula vincente della comicità dal vivo a momenti di socialità e relax. Pensato per chi ama la satira senza filtri, i monologhi taglienti e l’interazione spontanea con il pubblico, l’appuntamento trasforma il ridotto e il foyer del teatro in un vero e proprio comedy club.
La particolarità di “4 Risate” risiede nella sua atmosfera intima e conviviale: ogni biglietto d’ingresso (fissato a 15 euro) comprende infatti anche una consumazione/drink, per godersi lo spettacolo sorseggiando qualcosa in compagnia. Sul palco si alternano volti noti e talenti emergenti della scena comica nazionale, pronti a portare in scena spaccati di vita quotidiana, ironia surreale e riflessioni sagaci.
Un palcoscenico per i nuovi talenti e gli addetti ai lavori
Oltre a essere un momento di puro svago per il pubblico, la rassegna “4 Risate” si è ritagliata uno spazio di grande interesse anche per gli addetti ai lavori. Non è raro trovare in platea autori, produttori e talent scout alla ricerca di nuovi linguaggi e dei volti emergenti della comicità italiana.
DATA 8 NOVEMBRE: NEW SPECIAL GUEST: GIANNI CINELLI!
Le sorprese per il secondo appuntamento di Quattro Risate – Stand Up Lab non sono finite!
Si aggiunge agli ospiti di domenica 8 novembre anche Gianni Cinelli, pronto a portare sul palco tutta la sua comicità.
Una domenica di stand-up comedy, ironia e tante risate, con Daniele Cauduro alla conduzione e tanti comici pronti a salire sul palco!
Domenica 8 novembre
Ore 18:00
Teatro della Quattordicesima – Milano
Biglietti disponibili sul sito del Teatro
Informazioni e Biglietti
- Evento: “4 Risate” – Stand Up & Spritz (Secondo appuntamento)
- Data: Domenica 8 novembre
- Orario: Spettacolo e accoglienza nel vivo della programmazione domenicale
- Location: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio, 18, Milano
- Costo: 15 euro (Ingresso + Consumazione)
Contatti e Prevendite:
- Email: [email protected] – [email protected]
- Telefono / WhatsApp: 353 488 1544
- Sito Web: teatrodellaquattordicesima.it
DATE SUCCESSIVE
31 GENNAIO 2027
7 MARZO 2027
2 MAGGIO 2027
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