Quattro Risate: contina la rassegna capitanata da Daniele Cauduro al Teatro della Quattordicesima

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Milano la comicità non si ferma: al Teatro della Quattordicesima torna il format “4 Risate” con il secondo imperdibile appuntamento dell’8 novembre

Spazio alla stand-up comedy, ai monologhi irriverenti e alla leggerezza nel cuore del ridotto del teatro, arricchito dall’esclusiva formula con drink.

MILANO – Prosegue con grande successo la stagione d’intrattenimento del Teatro della Quattordicesima (situato in Via Oglio 18 a Milano), punto di riferimento culturale e artistico sempre più vivace in città. Dopo l’entusiasmo registrato nelle prime serate, i riflettori sono ora puntati sul secondo appuntamento della fortunata rassegna domenicale “4 Risate”, in programma per domenica 8 novembre.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il format: Stand-up Comedy & Spritz

Il format, presentato e condotto dall’energia di Daniele Cauduro, unisce la formula vincente della comicità dal vivo a momenti di socialità e relax. Pensato per chi ama la satira senza filtri, i monologhi taglienti e l’interazione spontanea con il pubblico, l’appuntamento trasforma il ridotto e il foyer del teatro in un vero e proprio comedy club.

La particolarità di “4 Risate” risiede nella sua atmosfera intima e conviviale: ogni biglietto d’ingresso (fissato a 15 euro) comprende infatti anche una consumazione/drink, per godersi lo spettacolo sorseggiando qualcosa in compagnia. Sul palco si alternano volti noti e talenti emergenti della scena comica nazionale, pronti a portare in scena spaccati di vita quotidiana, ironia surreale e riflessioni sagaci.

Un palcoscenico per i nuovi talenti e gli addetti ai lavori

Oltre a essere un momento di puro svago per il pubblico, la rassegna “4 Risate” si è ritagliata uno spazio di grande interesse anche per gli addetti ai lavori. Non è raro trovare in platea autori, produttori e talent scout alla ricerca di nuovi linguaggi e dei volti emergenti della comicità italiana.

DATA 8 NOVEMBRE: NEW SPECIAL GUEST: GIANNI CINELLI!

Le sorprese per il secondo appuntamento di Quattro Risate – Stand Up Lab non sono finite!

Si aggiunge agli ospiti di domenica 8 novembre anche Gianni Cinelli, pronto a portare sul palco tutta la sua comicità.

Una domenica di stand-up comedy, ironia e tante risate, con Daniele Cauduro alla conduzione e tanti comici pronti a salire sul palco!

Domenica 8 novembre

Ore 18:00

Teatro della Quattordicesima – Milano

Biglietti disponibili sul sito del Teatro

Informazioni e Biglietti

Evento: “4 Risate” – Stand Up & Spritz (Secondo appuntamento)

“4 Risate” – Stand Up & Spritz (Secondo appuntamento) Data: Domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre Orario: Spettacolo e accoglienza nel vivo della programmazione domenicale

Spettacolo e accoglienza nel vivo della programmazione domenicale Location: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio, 18, Milano

Teatro della Quattordicesima – Via Oglio, 18, Milano Costo: 15 euro (Ingresso + Consumazione)

Contatti e Prevendite:

DATE SUCCESSIVE

31 GENNAIO 2027

7 MARZO 2027

2 MAGGIO 2027