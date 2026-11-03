Scamacca torna a disposizione per la Conference League

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L'Atalanta si prepara ad affrontare la terza giornata di Conference League con una buona notizia: Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà disponibile per la sfida di giovedì a Bergamo contro il Kairat Almaty. Il centravanti romano ha smaltito il risentimento ai flessori della coscia destra rimediato nel corso del match contro il Frosinone, terminato 4-4, due domeniche fa.

Recupero in extremis per Scamacca

Dopo aver saltato le ultime due partite di campionato, Scamacca ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, mettendo a disposizione del tecnico la sua fisicità e il suo fiuto del gol per la competizione europea. La sua presenza sarà fondamentale per dare maggiore peso all'attacco nerazzurro.

Altri infortunati in via di recupero

Oltre a Scamacca, altri tre giocatori potrebbero rientrare tra la partita di Conference League e la trasferta di Monza di domenica. Si tratta di Sead Kolasinac, che ha accusato un problema al retto femorale sinistro tre settimane fa contro il Milan, di Giacomo Raspadori, fermato da un fastidio al bicipite femorale destro rimediato il 15 ottobre contro il Pafos, e di Franck Kessie, che ha avuto noie al polpaccio destro dopo la sfida con il Venezia del 12 ottobre. Tutti e tre hanno svolto lavoro individuale in campo e sono in fase di recupero.

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Le prospettive per l'Atalanta

Il recupero di Scamacca e degli altri infortunati rappresenta una boccata d'ossigeno per l'Atalanta, impegnata su due fronti. La squadra di Gasperini potrà contare su un organico più completo per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati, a partire dalla sfida europea contro il Kairat Almaty, dove i nerazzurri cercheranno di conquistare punti pesanti per il passaggio del turno.