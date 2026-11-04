Torino, tentato furto in un negozio di alimentari: arrestato un 28enne

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Un intervento notturno ha portato all'arresto di un cittadino rumeno di 28 anni, accusato di tentato furto aggravato ai danni di un negozio di alimentari etnici a Torino. Gli agenti dell'UPGSP, la sezione della Polizia di Stato che si occupa del controllo del territorio, sono intervenuti dopo la chiamata di un residente che aveva notato movimenti sospetti nel cortile condominiale.

La segnalazione e l'intervento degli agenti

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo è stato visto forzare l'ingresso posteriore dell'esercizio commerciale con il volto parzialmente coperto da una mascherina e il capo incappucciato. All'arrivo degli agenti, il 28enne ha provato a giustificare la propria presenza sostenendo di stare semplicemente cercando tra i rifiuti. Tuttavia, i poliziotti hanno notato frammenti di vetro a terra e la porta in metallo del negozio visibilmente piegata, elementi che hanno fatto scattare l'approfondimento.

Gli strumenti da scasso nascosti nei bidoni

Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare, all'interno dei bidoni della spazzatura, alcuni strumenti atti allo scasso: due tubi in metallo, un piccolo scalpello e una tenaglia. Per il loro possesso, il ventottenne è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

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Le misure cautelari e la presunzione di non colpevolezza

L'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Torino. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: per l'indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.

L'episodio conferma l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine: la segnalazione tempestiva di un residente ha permesso di fermare sul nascere un possibile colpo e di recuperare gli strumenti utilizzati per il tentativo di effrazione.