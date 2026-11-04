Arrestato a Brescia per rapina aggravata e lesioni ai danni di una donna

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Un intervento tempestivo della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato "Carmine" della Polizia di Stato di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino senegalese di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, era gravato dal divieto di accesso ai pubblici esercizi (D.A.C.Ur.) emesso dal Questore di Brescia.

L'aggressione e la rapina

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'episodio è avvenuto in via Corsica, dove gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppo di persone che circondava con atteggiamento aggressivo un uomo. Avvicinatisi per capire cosa stesse succedendo, i poliziotti sono stati informati che il soggetto aveva appena aggredito e rapinato una donna, impossessandosi della sua borsa e pretendendo denaro per la restituzione.

Il 29enne è stato immediatamente controllato e trovato in possesso della borsa rapinata, contenente effetti personali e un documento medico della vittima. Lo stesso ha poi indicato agli agenti il luogo dove aveva nascosto altri documenti. Poco dopo, la vittima è stata riconosciuta da un passante e ha identificato con certezza l'uomo come il suo aggressore.

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La dinamica dei fatti

La donna ha raccontato di essere stata avvicinata dall'uomo all'uscita di una sala bingo in via Tagliaferri. Spaventata, era rientrata nel locale, ma dopo qualche minuto, non vedendolo più, era uscita e si era incamminata verso l'hotel dove alloggiava. Giunta nei pressi dell'ex centro commerciale Freccia Rossa, è stata improvvisamente raggiunta alle spalle dall'aggressore, che l'ha afferrata violentemente per i capelli e le ha strappato la borsa. La violenza è stata tale da provocarle il distacco di alcune ciocche di capelli, poi ritrovate nella borsa stessa. L'uomo le ha anche sferrato un calcio al ginocchio sinistro, facendola cadere a terra.

Nonostante ciò, la vittima è riuscita a rialzarsi e a inseguire il fuggitivo fino all'area parcheggi dell'ex centro commerciale, dove il malvivente ha preteso una somma di denaro per restituirle la borsa. Al rifiuto della donna, ha nascosto alcuni documenti e ha rinnovato la richiesta. Le grida della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno contribuito a fermare l'uomo.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il 29enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali volontarie e messo a disposizione della Procura della Repubblica. Il Questore di Brescia, Paolo Sartori, considerata la gravità del fatto e la pericolosità sociale del soggetto, ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in vista dell'espulsione al momento della scarcerazione.

«Quanto accaduto rappresenta un episodio di particolare gravità soprattutto per la violenza esercitata nei confronti di una donna che stava semplicemente facendo rientro nell'hotel in cui alloggiava – ha sottolineato il Questore Sartori –. La rapidità con cui gli agenti sono intervenuti, riconoscendo e fermando il malvivente, dimostra quanto sia importante la presenza costante delle Volanti sul territorio, soprattutto nelle aree urbane maggiormente frequentate. Anche in questo caso è stata determinante la collaborazione di alcuni cittadini, tempestivamente intervenuti per garantire protezione alla vittima ed indirizzare la Polizia sulle tracce del rapinatore».