Lutto nel calcio spagnolo: la Liga considera il rinvio del turno per la morte di De Miguel

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La Spagna del calcio si ferma a riflettere. La morte di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, ha scosso profondamente il mondo sportivo iberico e ora la Liga sta seriamente valutando la possibilità di sospendere il turno di campionato in programma questo fine settimana, sia in prima che in seconda divisione.

La dinamica della tragedia

Il giocatore è deceduto in seguito a un violento scontro di gioco con il portiere dell'Andorra, Owono. Un episodio che ha lasciato sotto shock compagni, avversari e tifosi, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza in campo e sulla gestione delle emergenze durante le partite.

La posizione della Liga e le prossime decisioni

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare dall'emittente Ser, il presidente Javier Tebas avrebbe già preso in considerazione l'ipotesi del rinvio dell'intera giornata. Tuttavia, prima di arrivare a una decisione definitiva, sarebbe necessario risolvere alcune questioni contrattuali legate agli accordi televisivi e agli impegni dei club.

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"La Liga sta pensando di rinviare la prossima giornata di campionato. Ci sono già stati degli incontri in cui è stata discussa questa eventualità. Una decisione verrà presa nelle prossime ore e sarà comunicata ufficialmente ai club", hanno dichiarato fonti vicine alla federazione.

Un fine settimana di attesa

L'eventuale sospensione del campionato spagnolo rappresenterebbe un segnale forte di rispetto e vicinanza alla famiglia del giocatore e a tutto il Tenerife. Nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale, che chiarirà se il calcio spagnolo si fermerà per lutto o se le partite verranno regolarmente disputate.