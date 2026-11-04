Maxi controllo a Trento centro storico: denunciati due uomini e espulso un marocchino

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Un'operazione di controllo straordinario del territorio ad alto impatto è stata condotta ieri dalla Polizia di Stato a Trento, con particolare attenzione al centro storico. Le forze dell'ordine hanno setacciato piazza Dante, piazza della Portella e piazza Leonardo da Vinci, effettuando posti di controllo e verificando numerosi esercizi commerciali. Nel corso delle attività sono state controllate 175 persone, due delle quali sono state denunciate.

Due denunce per spaccio e ricettazione

Una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: al momento del controllo è stata trovata in possesso di oltre 13 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Inoltre, nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 63 grammi di hashish a carico di ignoti. Un'altra persona è stata invece denunciata per ricettazione: fermata mentre circolava con una bicicletta di valore senza poter dimostrarne la proprietà, dagli accertamenti è emerso che il velocipede era stato rubato pochi giorni prima. La bicicletta è stata così restituita al legittimo proprietario, che ricopre la carica di Sindaco di un Comune della provincia trentina.

Accompagnato al CPR di Roma uno straniero pluripregiudicato

Alcune persone sono state accompagnate in Questura per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti condotti dal personale dell'Ufficio Immigrazione, per uno straniero di origine marocchina, con numerosi precedenti penali, è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Ponte Galeria a Roma. L'uomo è stato condotto nella giornata di ieri da personale della Questura, in attesa del rimpatrio nel Paese d'origine.

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Altre sanzioni e sequestri

Durante uno dei posti di controllo, una persona è stata trovata alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa: è scattato il sequestro del mezzo e una sanzione amministrativa di circa 800 euro. Nell'operazione sono stati impiegati agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia" di Milano e dall'unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Trento - Monte Bondone.