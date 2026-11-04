Bolzano: denunce e controlli serrati della Polizia, dieci persone nei guai

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Bolzano ha denunciato dieci persone al termine di una serie di interventi e controlli sul territorio. L'attività, condotta dagli agenti della Squadra Volante, ha portato all'identificazione di 118 persone e al controllo di 10 veicoli, con un focus particolare sulla prevenzione dei reati predatori e sulla sicurezza pubblica.

Furti al supermercato: due denunce

Il primo episodio si è verificato in un supermercato cittadino, dove il personale di sicurezza aveva fermato un giovane che aveva occultato alcuni alcolici. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno identificato il responsabile: un cittadino marocchino di 24 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, denunciato per furto. Poco più tardi, un secondo intervento è scattato in un altro punto vendita del capoluogo, dove è stata denunciata una cittadina rumena di 42 anni, anche lei con precedenti specifici, per un tentativo di furto.

Notte movimentata in piazza Verdi

Durante la notte, i poliziotti hanno controllato in piazza Verdi un cittadino tunisino di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di un coltello da cucina occultato nello zaino e, accompagnato in Questura, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

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Altre denunce e controlli

Nel corso dei medesimi servizi di prevenzione, sono scattate ulteriori denunce: un tunisino di 45 anni è stato segnalato per ricettazione di una bicicletta di elevato valore, appartenente a un'associazione locale, che sarà restituita ai legittimi proprietari. Un italiano di 22 anni è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre cinque cittadini stranieri sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via emesso dal Questore di Bolzano.

L'operazione conferma l'attenzione della Polizia di Stato sul territorio, con un bilancio complessivo di dieci denunce e un'intensa attività di controllo che proseguirà nei prossimi giorni.