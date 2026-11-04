Ostia, blitz dei Carabinieri contro degrado e spaccio: quattro arresti e quattro denunce

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Un'attività di controllo straordinario del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica ha portato a un bilancio significativo: quattro persone arrestate e quattro denunciate, nell'ambito di un'operazione mirata a contrastare il degrado urbano, i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti nel litorale romano.

Sequestrata droga e denaro contante

Nel corso di una perquisizione eseguita d'iniziativa, prima in strada e poi all'interno di un'abitazione, un uomo di 25 anni è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, 4 grammi di crack e 28 grammi di hashish. I militari hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, oltre a 665 euro in contanti, ritenuti riconducibili all'attività illecita. Per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le altre denunce e le ordinanze di custodia

Nello stesso contesto operativo, un altro ragazzo di 20 anni è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. I Carabinieri hanno poi dato esecuzione a due ordinanze di sostituzione della misura della detenzione domiciliare con quella della custodia in carcere, emesse dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma nei confronti di un uomo di 42 anni e di una donna di 73 anni. Entrambi erano già sottoposti alla misura detentiva presso un'associazione di via del Macchione Rotondo, nella capitale.

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Un'operazione contro il degrado urbano

L'intervento rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che punta a presidiare le zone più sensibili del quartiere di Ostia, dove fenomeni di spaccio e microcriminalità alimentano da tempo preoccupazioni tra i residenti. Il controllo capillare del territorio da parte dell'Arma rappresenta uno strumento chiave per prevenire i reati predatori e restituire vivibilità alle strade del litorale.