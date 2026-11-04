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Ostia, blitz dei Carabinieri contro degrado e spaccio: quattro arresti e quattro denunce

Redazione
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Ostia, blitz dei Carabinieri contro degrado e spaccio: quattro arresti e quattro denunce
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Un'attività di controllo straordinario del territorio condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica ha portato a un bilancio significativo: quattro persone arrestate e quattro denunciate, nell'ambito di un'operazione mirata a contrastare il degrado urbano, i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti nel litorale romano.

Sequestrata droga e denaro contante

Nel corso di una perquisizione eseguita d'iniziativa, prima in strada e poi all'interno di un'abitazione, un uomo di 25 anni è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina, 4 grammi di crack e 28 grammi di hashish. I militari hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze, oltre a 665 euro in contanti, ritenuti riconducibili all'attività illecita. Per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le altre denunce e le ordinanze di custodia

Nello stesso contesto operativo, un altro ragazzo di 20 anni è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. I Carabinieri hanno poi dato esecuzione a due ordinanze di sostituzione della misura della detenzione domiciliare con quella della custodia in carcere, emesse dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma nei confronti di un uomo di 42 anni e di una donna di 73 anni. Entrambi erano già sottoposti alla misura detentiva presso un'associazione di via del Macchione Rotondo, nella capitale.

Un'operazione contro il degrado urbano

L'intervento rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che punta a presidiare le zone più sensibili del quartiere di Ostia, dove fenomeni di spaccio e microcriminalità alimentano da tempo preoccupazioni tra i residenti. Il controllo capillare del territorio da parte dell'Arma rappresenta uno strumento chiave per prevenire i reati predatori e restituire vivibilità alle strade del litorale.


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ostia carabinieri arresti spaccio droga cocaina crack hashish custodia carcere controllo territorio roma degrado urbano sicurezza

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