Albenga, chiusura temporanea per un bar diventato punto di spaccio

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Un provvedimento di sospensione della licenza è stato emesso dal Questore della provincia di Savona nei confronti di un esercizio commerciale di Albenga. La misura, adottata ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la chiusura dell'attività per quattordici giorni. La decisione è scaturita da una segnalazione dettagliata inviata dal Comando della Polizia Locale del centro rivierasco.

Le indagini e i controlli sul territorio

Gli agenti della Polizia Locale di Albenga, supportati dall'unità cinofila antidroga del Comune di Loano e di Finale Ligure, hanno effettuato una serie di controlli serrati nella zona circostante il bar. Le verifiche hanno fatto emergere un quadro preoccupante: il locale era diventato un punto di riferimento abituale per soggetti pluripregiudicati e noti alle forze dell'ordine per attività legate allo spaccio di stupefacenti. Durante il monitoraggio, gli operatori hanno sorpreso un individuo intento a nascondere un involucro contenente dosi di cocaina all'interno di una siepe vicina all'esercizio. In una seconda circostanza, due persone sono state fermate mentre si scambiavano cocaina e denaro contante, episodio che ha portato all'arresto dello spacciatore.

La posizione del gestore e le esigenze di sicurezza

Oltre alla presenza costante di pregiudicati e ai molteplici episodi di spaccio, gli inquirenti hanno evidenziato la totale assenza di collaborazione da parte del gestore, che non ha mai segnalato alle autorità le criticità del locale. Un atteggiamento che ha pesato ulteriormente sulla valutazione complessiva, considerando anche la vicinanza del bar a un'area giochi frequentata soprattutto da bambini. Il provvedimento, come precisato dalla Questura, ha finalità esclusivamente preventiva e non implica alcun accertamento di responsabilità penali o amministrative a carico del titolare.

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La notifica e gli effetti del provvedimento

La notifica del decreto è stata effettuata questa mattina dalla Polizia Locale di Albenga. La sospensione della licenza comporterà la chiusura dell'esercizio per due settimane, un segnale forte da parte delle autorità per ripristinare condizioni di ordine e sicurezza pubblica in una zona residenziale particolarmente sensibile.