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Genova, allarme camper nella notte: due arresti per tentato furto

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Genova, allarme camper nella notte: due arresti per tentato furto
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Nella tarda serata di ieri, a Genova, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini egiziani di 18 e 19 anni con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. L'episodio si è verificato in via Struppa, intorno alle 23.40, quando una segnalazione ha allertato le forze dell'ordine.

L'allarme e l'intervento delle volanti

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, un cittadino ha contattato il NUE112 dopo aver notato due persone armeggiare vicino a un camper il cui sistema d'allarme aveva iniziato a suonare. I due, dopo aver forzato un finestrino laterale, si sarebbero introdotti nel mezzo e avrebbero messo a soqquadro l'interno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato i due giovani all'interno di un secondo camper parcheggiato nelle vicinanze. Uno dei due ha cercato la fuga uscendo da un finestrino, ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori.

I rilievi e le conseguenze giudiziarie

Entrambi i caravan sono stati trovati con gli interni in disordine e con un finestrino laterale divelto. I proprietari, avvisati tempestivamente, sono stati invitati a verificare i danni e a formalizzare la denuncia.

I due giovani sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e nella giornata odierna saranno sottoposti a rito direttissimo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha permesso di sventare il furto e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili, confermando l'importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia per la sicurezza del territorio.


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