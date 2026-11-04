Il nuovo Pullman Azzurro della Polizia Stradale debutta a EICMA 2026

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Milano si prepara ad accogliere una novità importante nel campo dell'educazione stradale. In occasione di EICMA 2026, l'Esposizione Internazionale delle Due Ruote, la Polizia di Stato inaugurerà il nuovo Pullman Azzurro, un mezzo completamente rinnovato che promette di portare la cultura della sicurezza su strada in tutta Italia. L'appuntamento è per domani, 5 novembre, alle ore 11.30, nell'area esterna del Padiglione 18 di via Oceano Atlantico, dove il veicolo resterà esposto fino a domenica 8 novembre.

Un evento con ospiti d'eccezione

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno due nomi di spicco del motociclismo italiano: Michele Pirro, pilota con un palmares di tutto rispetto, e Kiara Fontanesi, campionessa italiana e mondiale di motocross. Entrambi fanno parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato – Sezione Motociclismo, a testimonianza del legame tra sport e istituzioni.

Un'eredità lunga sei anni

Il nuovo Pullman Azzurro, assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Brescia, prende il posto del modello precedente che dal 2016 ha attraversato strade e piazze di tutta la penisola, incontrando milioni di cittadini. Quel veicolo ha introdotto un modello di comunicazione innovativo, poi replicato in molte regioni. Oggi la sfida si rinnova con un mezzo più moderno, performante e accessibile anche alle persone con mobilità ridotta.

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Un'aula multimediale per tutte le età

Il Pullman non è solo un veicolo espositivo, ma una vera e propria aula didattica itinerante. A bordo, gli operatori della Polizia coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti con filmati, quiz e materiali interattivi differenziati per fascia d'età. Per il pubblico adulto è previsto un percorso esperienziale con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza e la possibilità di provare l'etilometro in sicurezza, un modo concreto per riflettere sui rischi della guida in stato alterato.

La collaborazione con i partner

La realizzazione del nuovo Pullman Azzurro è stata resa possibile grazie al contributo di A35 Brebemi Aleatica e 1000Miglia, partner istituzionali con cui la Polizia collabora da anni in progetti di educazione stradale. Investire in prevenzione, sottolineano gli organizzatori, significa contribuire a una mobilità più sicura per tutti.