Berrettini avanza a Parigi, Djokovic dice addio alle Finals

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Berrettini supera Humbert e conquista gli ottavi

Matteo Berrettini continua la sua corsa nel Masters 1000 di Parigi. Il tennista romano, numero 43 del ranking mondiale, ha sconfitto il francese Ugo Humbert, numero 38 Atp, con il punteggio di 7-6 7-5 in due set. Una vittoria importante per l'azzurro, che dimostra di aver ritrovato la forma migliore dopo un periodo complicato. Al prossimo turno, Berrettini affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex Michelsen. Un ostacolo arduo, ma il romano ha le carte in regola per competere contro i migliori.

Djokovic eliminato: addio sogno Finals

Novak Djokovic saluta il Masters 1000 di Parigi e, con esso, anche il sogno di partecipare alle Finals Atp di Torino. Il serbo è stato eliminato al secondo turno dall'australiano Rinky Hijikata, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 2-6 6-3 6-3. Una sconfitta a sorpresa che compromette la sua stagione: Djokovic era undicesimo nella classifica per le Finals e l'unica speranza di qualificazione era raggiungere almeno la semifinale a Parigi. Ora, per il serbo, resta solo l'amaro in bocca per un'annata al di sotto delle aspettative.

Le prospettive future

Mentre Berrettini avanza e sogna un finale di stagione in crescendo, Djokovic dovrà riflettere su come ritrovare la condizione migliore in vista del 2025. Il Masters 1000 di Parigi si conferma un torneo ricco di sorprese, con i giovani che premono per scalare le gerarchie del tennis mondiale.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza