Musetti ritrova il suo miglior tennis e supera Zverev numero uno al mondo

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Al Masters 1000 di Parigi, Lorenzo Musetti ha ritrovato il suo miglior tennis e ha superato in due set Alexander Zverev, numero uno del mondo per la prima volta in carriera. Il punteggio di 7-6 6-2 racconta di una partita combattuta, soprattutto nel primo set, dove il tedesco ha servito molto bene. Musetti è stato bravo a rimanere agganciato e a vincere il tie-break, annullando un vantaggio di 5-2 grazie a quattro punti di grande qualità. Nel secondo parziale, l'azzurro è riuscito a entrare sempre più negli scambi e a comandare il gioco, chiudendo con merito.

Le parole di Musetti

"Oggi ho mantenuto un livello di tennis incredibile contro Sascha, che soprattutto nel primo set aveva servito benissimo. Nel tie-break ho giocato quattro grandi punti dal 2-5, e nel secondo set sono riuscito sempre più a entrare negli scambi, a comandare il gioco", ha dichiarato Musetti a caldo. Il tennista carrarino ha poi spiegato la chiave tattica del successo: "Sto usando più del solito lo slice, in particolare con il rovescio. La palla qui resta bassa e per chi se la vede arrivare non è facile andarci sotto con la racchetta e controllare il colpo. Quando funziona, poi, ho la possibilità di controllare lo scambio con il diritto".

Un percorso di crescita

Per Musetti si tratta della quarta vittoria su sei confronti diretti con Zverev. Il torneo parigino era iniziato con un buon successo su Hurkacz, poi è arrivata la prestazione maiuscola contro il tedesco, che aveva appena raggiunto la vetta del ranking. La forma ritrovata di Musetti è una buona notizia anche per l'Italia di Davis, che potrà contare su un giocatore in fiducia. Intanto, un altro azzurro, Flavio Cobolli, ha festeggiato la qualificazione matematica alle Finals di Torino, grazie alla sconfitta di Jodar. Il romano ha scritto sui social "Notti magiche" e sarà il sesto italiano della storia a partecipare al torneo dei Maestri.

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Le Finals di Torino e le assenze eccellenti

Resta da verificare il recupero dall'infortunio muscolare che ha costretto Cobolli a saltare Parigi. Al Masters 1000 non parteciperà Novak Djokovic: il serbo, dall'undicesimo posto della Race, aveva bisogno di raggiungere almeno la semifinale, ma è uscito al secondo turno per mano del qualificato australiano Hijkata. Restano due posti da assegnare per le Finals, che se li giocano Tiafoe, Jodar e De Minaur. Intanto Torino ha annunciato l'esibizione di Andrea Bocelli nello show che precederà la finalissima, domenica 22 novembre.