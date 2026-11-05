Champions League: Porto umilia Napoli, Como nella storia. I risultati della quarta giornata

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La quarta giornata della fase campionato di Champions League ha regalato emozioni forti e risultati storici. Il Porto ha superato nettamente il Napoli con un sonoro 4-1, mentre il Como ha scritto una pagina indelebile nella storia della competizione, vincendo 9-1 sul campo del Lens. Un risultato che rappresenta il maggior scarto esterno di sempre nella competizione e che eguaglia il record assoluto di vittorie con otto reti di scarto, precedentemente stabilito dal Liverpool contro il Beşiktaş nel 2007 e dal Real Madrid contro il Malmö nel 2015.

Porto-Napoli 4-1: difesa azzurra in difficoltà

Allo stadio Do Dragao, il Porto ha conquistato la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League, approfittando di un Napoli rimaneggiato a causa di ben dieci infortuni. La squadra di Allegri ha mostrato una difesa estremamente fragile, incassando due reti identiche da calcio d'angolo, con i difensori centrali avversari lasciati liberi di colpire di testa. Nonostante un gol di McTominay nel finale del primo tempo avesse illuso i partenopei, nella ripresa i portoghesi hanno dilagato. Bednarek all'11', Veiga al 25', Kiwior al 35' e Samu su rigore al 90' hanno siglato il definitivo 4-1. Il Napoli resta fermo a tre punti in classifica e il 24 novembre affronterà una nuova sfida proibitiva in casa del Manchester City.

Lens-Como 9-1: i lombardi nella storia

La vera sorpresa della serata è arrivata dalla Francia, dove il Como ha travolto il Lens con un clamoroso 9-1. Una goleada che entra di diritto negli annali della Champions League come la vittoria esterna con il maggior scarto di sempre. Protagonista assoluto è stato Anastasios Douvikas, autore di una tripletta e attuale capocannoniere della competizione con sei reti, davanti a Haaland e Tresoldi. Ma la partita ha regalato anche momenti di grande commozione: Nico Paz, autore del momentaneo 3-0, non ha esultato per la sua rete e ha mostrato una maglia con la foto in bianco e nero di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife scomparso tragicamente per uno scontro di gioco in seconda divisione spagnola. Un gesto toccante, soprattutto perché Nico Paz è nato a Santa Cruz de Tenerife e ha un legame particolare con le Canarie.

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Le altre partite della quarta giornata

Oltre alle due sfide principali, la giornata di Champions League ha visto altri risultati importanti. Il Manchester City ha continuato la sua marcia vincente, mentre il PSG ha ottenuto una vittoria sofferta. Il Real Madrid, invece, è stato fermato su un pareggio, lasciando aperta la corsa alla qualificazione. La classifica inizia a delinearsi, con alcune squadre già vicine al passaggio del turno e altre che dovranno lottare fino all'ultima giornata.

Il punto sulla classifica

Dopo quattro giornate, la situazione in Champions League è ancora fluida. Il Como sorprende tutti e si candida a un ruolo da protagonista, mentre il Napoli dovrà ritrovare compattezza e salute per evitare l'eliminazione. Il Porto rilancia le sue speranze di qualificazione con una vittoria convincente. La prossima giornata, in programma il 24 e 25 novembre, si preannuncia ricca di spunti e di sfide decisive.

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