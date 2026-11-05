Champions League, Farioli gioisce per il Porto: vittoria sul Napoli e terzo posto nel girone

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Porto di Francesco Farioli torna a sorridere in Champions League: la squadra portoghese ha superato il Napoli con un netto 4-1, conquistando i primi tre punti nel nuovo formato del girone unico. Al termine della gara, l'allenatore italiano ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Prime Video, sottolineando come questa vittoria rappresenti il coronamento di un percorso di crescita iniziato nelle giornate precedenti.

Le parole di Farioli nel post partita

«Oggi raccogliamo i frutti di quanto seminato nelle partite precedenti: c'erano state buone prestazioni, ma siamo rimasti a mani vuote», ha dichiarato Francesco Farioli. «Stasera prendiamo tre punti per iniziare questo percorso in Champions League, ora dobbiamo continuare nelle quattro partite che abbiamo davanti».

Il tecnico ha poi analizzato la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando sia i momenti positivi sia le difficoltà incontrate: «Speravo in una vittoria. Stasera abbiamo avuto tante occasioni nei primi minuti, ci abbiamo messo un po' a sbloccare la partita. Poi, quando siamo calati nel finale del primo tempo, abbiamo sofferto qualcosa. La reazione c'è stata nella ripresa con i giocatori che sono entrati e ci hanno fatto finire la gara con grande energia e spirito».

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un successo frutto di qualità e fisicità

Farioli si è soffermato anche sull'atteggiamento della squadra, capace di imporre il proprio gioco per ampi tratti della partita: «Nei pochi momenti in cui non siamo stati all'altezza abbiamo pagato dazio. Per il resto abbiamo giocato palla su palla, portando qualità e fisicità: siamo contenti per il risultato della partita, per l'atmosfera speciale, ma ora dobbiamo calmare le emozioni che nel weekend abbiamo un match importante in trasferta e dobbiamo continuare a far bene anche in campionato».

La vittoria contro il Napoli rappresenta un segnale importante per il cammino europeo del Porto, che ora punta a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. Il campionato resta però una priorità: il prossimo appuntamento in trasferta sarà decisivo per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra