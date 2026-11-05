Anzio, blitz antidroga: tre arresti e una denuncia per spaccio e aggressione

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I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto due distinte operazioni ad Anzio Colonia, a distanza di un giorno, che hanno portato a tre arresti e una denuncia per reati legati allo spaccio di stupefacenti e alla resistenza a pubblico ufficiale. L'azione di controllo del territorio, volta a garantire legalità e sicurezza, ha visto impegnati i militari della Stazione di Anzio, coadiuvati dall'Aliquota Radiomobile.

Primo intervento: inseguimento e arresto in Largo Venezia

Il primo episodio si è verificato in Largo Venezia durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio su strada. I militari hanno intimato l'alt a un 20enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha colpito al petto con una testata un carabiniere per poi darsi alla fuga a piedi, venendo però prontamente raggiunto e bloccato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish da circa 100 grammi, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti.

Successivamente, i Carabinieri si sono recati presso l'abitazione del padre del giovane, un 60enne anch'egli noto agli operanti, situata nelle immediate vicinanze. L'uomo ha tentato di impedire l'accesso ai militari opponendo resistenza attiva e rivolgendo pesanti minacce. All'interno dell'immobile sono stati sequestrati ulteriori 2 grammi di hashish, un secondo bilancino e un coltello intriso di droga. Nella residenza del giovane sono stati inoltre trovati ulteriori materiali per il confezionamento delle dosi. Per il 20enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il padre è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale; entrambi sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri.

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Secondo intervento: giovane fugge e viene arrestato in via Ardea

Il giorno seguente, sempre ad Anzio Colonia, i Carabinieri della Stazione locale, supportati dall'Aliquota Radiomobile del N.O.R., sono intervenuti in via Ardea dopo aver notato un 19enne intento a consumare stupefacente nel giardino di un appartamento al piano terra. Alla vista della pattuglia, il giovane è fuggito all'interno dell'abitazione attraverso una finestra, per poi uscire rapidamente da un secondo varco e tentare di occultare un involucro nei pressi della ruota anteriore di un'utilitaria parcheggiata all'esterno.

I militari hanno fatto immediato ingresso nella casa, rinvenendo nella camera in uso al giovane e alla compagna convivente di 18 anni modica quantità di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 305 euro in contanti. La successiva perquisizione dell'autovettura ha consentito di recuperare, nascosti nel vano passaruota anteriore, 16 grammi di cocaina e 9 grammi di hashish. Il 19enne è stato arrestato in flagranza e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre la compagna è stata denunciata in stato di libertà per concorso nella detenzione ai fini di spaccio.

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