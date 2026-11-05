Meteo Italia fino al 7 novembre piogge e temporali con allerta rossa in Sardegna

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Maltempo inizialmente sulle Isole maggiori, poi precipitazioni verso il Nord e le regioni tirreniche. Sabato attenzione a Campania e Calabria, domenica graduale miglioramento

Una nuova perturbazione sul Mediterraneo occidentale apre una fase di tempo instabile sull’Italia tra giovedì 5 e sabato 7 novembre 2026. Le precipitazioni interesseranno inizialmente soprattutto Sardegna e Sicilia, per poi estendersi, con intensità e distribuzione irregolari, al Nord e a parte delle regioni centro-meridionali.

La situazione più delicata riguarda la Sardegna orientale, dove per giovedì è prevista allerta rossa per rischio idrogeologico. Nel corso del fine settimana il maltempo tenderà a spostarsi verso il Sud, mentre domenica 8 novembre si profila un miglioramento su buona parte del Paese.

Giovedì 5 novembre maltempo sulle Isole e piogge al Nord Ovest

La presenza di una bassa pressione a ovest della Sardegna favorirà l’arrivo di aria umida e precipitazioni sulle Isole maggiori. Sulla Sardegna, in particolare lungo i settori orientali, saranno possibili rovesci persistenti e temporali anche intensi.

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Le correnti umide, incontrando i rilievi, possono accentuare le precipitazioni sui versanti esposti. Questo meccanismo, chiamato sollevamento orografico, contribuisce a spiegare perché località relativamente vicine possano ricevere quantità di pioggia molto diverse.

Anche la Sicilia sarà interessata da un peggioramento, con fenomeni soprattutto sui settori orientali. Al Nord Ovest sono attese piogge sparse, più probabili sul Piemonte occidentale e sui rilievi, con neve sulle Alpi alle quote medio-alte.

Sul resto della Penisola prevarrà una nuvolosità variabile, localmente compatta, ma con precipitazioni meno diffuse. I venti meridionali potranno rinforzare sui bacini intorno alle Isole, rendendo i mari più mossi.

Allerta meteo del 5 novembre le zone interessate

Per giovedì 5 novembre 2026, il livello più elevato riguarda i bacini del Flumendosa e Flumineddu e la Gallura, in Sardegna. Nelle stesse zone coesistono livelli differenti a seconda del rischio considerato.

Nel dettaglio sono indicati:

Allerta rossa per rischio idrogeologico nei bacini del Flumendosa e Flumineddu e in Gallura.

nei bacini del Flumendosa e Flumineddu e in Gallura. Allerta arancione per temporali nelle medesime aree.

nelle medesime aree. Allerta gialla per rischio idraulico negli stessi settori.

negli stessi settori. Allerta gialla per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, bacini Montevecchio e Pischilappiu, Logudoro e bacino del Tirso. mappe.protezionecivile.gov.it

In Sicilia, l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico interessa i settori nord-orientali ionici e tirrenici, le Eolie, il settore nord-occidentale con Egadi e Ustica, quello sud-occidentale con Pantelleria e il bacino del Simeto. mappe.protezionecivile.gov.it

Il colore dell’allerta descrive le possibili conseguenze sul territorio, non soltanto l’intensità della pioggia. Per questo è utile distinguere il rischio legato a frane e ruscellamenti da quello idraulico e dai fenomeni temporaleschi. Le indicazioni riportate si riferiscono al 5 novembre e non vanno estese automaticamente ai giorni successivi.

Venerdì 6 novembre le piogge avanzano verso le regioni tirreniche

Durante venerdì 6 novembre, la perturbazione si sposterà lentamente verso est. Al Nord le precipitazioni avanzeranno dai settori occidentali verso quelli orientali, mantenendo una distribuzione irregolare e risultando spesso deboli o moderate.

Al Centro le piogge interesseranno soprattutto Toscana, Lazio e Umbria, mentre al Sud i fenomeni tenderanno a concentrarsi su Campania, Calabria e parte della Basilicata. Sulle Isole potranno persistere rovesci, con una graduale evoluzione nel corso della giornata.

Le correnti meridionali manterranno condizioni relativamente miti sulle regioni meridionali. Al Nord, invece, la copertura nuvolosa e le precipitazioni limiteranno il riscaldamento diurno.

Sabato 7 novembre instabilità al Centro Sud e miglioramento al Nord

La giornata di sabato 7 novembre vedrà il progressivo spostamento della perturbazione verso i Balcani. Nelle prime ore potranno verificarsi ancora piogge sul Nord Est, in successivo esaurimento.

L’instabilità si concentrerà soprattutto tra il Centro adriatico e il Sud, con rovesci più probabili su Campania e Calabria. Lungo i versanti esposti alle correnti umide i fenomeni potranno risultare localmente più insistenti.

Al Nord il tempo tenderà a migliorare, pur con annuvolamenti residui. L’ingresso di correnti occidentali e nord-occidentali favorirà un ricambio d’aria, con venti di Maestrale sui bacini maggiormente esposti e temperature in lieve diminuzione dove arriverà l’aria più fresca.

Domenica 8 novembre più spazio alle schiarite

Per domenica 8 novembre la tendenza indica un’attenuazione del maltempo. Qualche precipitazione residua potrà interessare il basso versante tirrenico, il Salento e parte della Sicilia, soprattutto nella prima parte della giornata.

L’allontanamento della perturbazione favorirà poi schiarite più ampie e condizioni asciutte su gran parte dell’Italia. Anche il vento tenderà gradualmente a perdere intensità, mentre il moto ondoso potrà attenuarsi con maggiore lentezza nei bacini più esposti.

Prossima settimana evoluzione ancora da confermare

Oltre il fine settimana, la previsione presenta un’incertezza maggiore. Resta da valutare la possibilità di nuovi passaggi perturbati, ma tempi, traiettorie e regioni coinvolte richiedono ulteriori aggiornamenti.

La fase più definita rimane quindi quella tra giovedì e sabato, con attenzione iniziale alla Sardegna e successivo coinvolgimento delle regioni peninsulari.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni, visita i radar meteo di InfoOggi e consulta gli aggiornamenti dedicati alla tua zona.

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