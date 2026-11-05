Anziano smarrito ritrovato alla stazione di Ciampino grazie alla Polizia e a un cittadino

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Una mattinata che poteva avere un epilogo drammatico si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza della Polizia Ferroviaria di Ciampino e alla solidarietà di un cittadino. L'episodio, avvenuto nei pressi della stazione, ha visto protagonisti due anziani: uno completamente disorientato e l'altro, un passante, che si è fermato per aiutarlo.

L'intervento degli agenti e del cittadino

Durante il normale servizio di vigilanza scalo, gli agenti hanno notato due persone anziane in evidente difficoltà. Uno di loro, un uomo della classe 1944 residente a Labico, era totalmente smarrito e incapace di ricordare il proprio paese di origine o di rispondere alle domande degli operatori. Accanto a lui, un altro anziano, del tutto estraneo ai fatti, spinto da un encomiabile senso civico, si era fermato per prestargli soccorso e aiutarlo a ritrovare la strada di casa.

Il provvidenziale numero di telefono

Accolti all'interno degli uffici della stazione, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare l'uomo. È stato proprio lui, dopo qualche minuto, a ricordare di avere memorizzato sul proprio telefono cellulare il numero della moglie: un dettaglio provvidenziale che ha permesso agli operatori di contattare immediatamente la famiglia. Poco dopo è giunto sul posto il figlio, il quale, con grande apprensione, ha potuto riabbracciare il padre. L'uomo, infatti, mancava da casa dalle 5 del mattino.

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La sinergia tra forze dell'ordine e cittadini

Una storia a lieto fine che sottolinea, ancora una volta, il valore fondamentale della sinergia tra il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e la straordinaria solidarietà dei cittadini. La prontezza degli agenti e la sensibilità del passante hanno evitato conseguenze peggiori, regalando alla famiglia un momento di grande gioia.

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