Bologna controlli straordinari della Polizia tra centro e zona universitaria

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La Polizia di Stato di Bologna continua a rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, concentrando l'attenzione sulle aree più sensibili della città: il centro storico e la zona universitaria, luoghi ad alta frequentazione dove il presidio costante delle forze dell'ordine risulta essenziale per garantire sicurezza e vivibilità.

Un dispositivo mirato per contrastare illegalità e degrado

Nell'ultima settimana, gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco hanno effettuato una serie di controlli straordinari che hanno permesso di individuare diverse situazioni irregolari e di intervenire con tempestività. L'obiettivo è duplice: da un lato contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, dall'altro tutelare la sicurezza pubblica e la qualità della vita nei quartieri più frequentati.

Fermato un cittadino tunisino irregolare con spray e monopattino

Durante uno dei servizi predisposti, gli operatori hanno fermato un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale. L'uomo, già gravato da precedenti di polizia e destinatario di un foglio di via obbligatorio, aveva con sé una bottiglia da due litri contenente una sostanza spray, oltre a un monopattino. Tutto il materiale è stato sequestrato e il soggetto è stato accompagnato negli uffici competenti per gli adempimenti in materia di immigrazione.

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Donna rintracciata alla Montagnola e denunciata

Nel corso delle stesse attività, la polizia ha rintracciato all'interno del Parco della Montagnola una donna già sottoposta a fermo preventivo lo scorso 24 ottobre, quando le era stato notificato un provvedimento di foglio di via obbligatorio. La donna è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del provvedimento stesso.

Denunciato uomo con coltello e passamontagna

Un ulteriore intervento si è verificato nella serata di ieri, quando gli agenti hanno denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello. Il soggetto, già destinatario di un avviso orale e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, aveva con sé anche un passamontagna. Per lui è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria, mentre l'arma è stata sequestrata.

Controlli destinati a proseguire nelle prossime settimane

Questi interventi si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare riguardo alle aree maggiormente frequentate del centro storico, della zona universitaria e dei principali luoghi di aggregazione. L'attività della Polizia di Stato testimonia l'attenzione costante verso la prevenzione dei comportamenti illeciti e il contrasto delle situazioni di degrado.

Accanto all'impegno quotidiano delle forze dell'ordine, assume un ruolo fondamentale anche la collaborazione dei cittadini: segnalazioni tempestive e circostanziate di situazioni sospette o di potenziale pericolo rappresentano uno strumento prezioso per consentire interventi più rapidi ed efficaci. La sicurezza del territorio, del resto, è un obiettivo condiviso che si costruisce anche grazie alla partecipazione attiva della comunità e alla sinergia tra cittadini e istituzioni.