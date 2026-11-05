Blitz dei Carabinieri Forestali a Giugliano sequestrati fitofarmaci illegali per il biologico

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Nel comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, insieme al personale dell'ICQRF Campania e Molise e dell'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con la collaborazione dei funzionari dell'ASL locale, hanno condotto un'operazione di controllo finalizzata alla sicurezza dei consumatori e alla verifica della conformità alla produzione biologica.

Durante il sopralluogo nei locali di stoccaggio di un'azienda agricola, sono stati rinvenuti prodotti non consentiti in agricoltura biologica. In particolare, è emerso l'utilizzo irregolare di fitofarmaci, mezzi tecnici e coadiuvanti nella produzione vegetale biologica. Le autorità hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 3 tonnellate di fitofarmaci e fertilizzanti non autorizzati per l'impiego in agricoltura biologica, per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Al titolare dell'azienda sono state contestate diverse violazioni amministrative, con sanzioni per un importo complessivo di circa 6mila euro. L'intervento rientra in un più ampio piano di controlli volti a garantire la trasparenza e la legalità nel settore agroalimentare, a tutela dei consumatori e delle produzioni biologiche certificate.

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