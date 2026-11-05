La Calabria protagonista a Bruxelles nella gestione dei rischi di incendi

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La Regione Calabria ha preso parte al 9th European Civil Protection Forum, svoltosi a Bruxelles il 3 e 4 novembre scorsi. Una delegazione dell'U.O.A. “Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo” ha rappresentato l'ente, portando l'esperienza maturata sul campo. L'evento ha riunito esperti di protezione civile da tutta Europa per confrontarsi su come prepararsi alle crisi e rispondere insieme alle emergenze. Il Forum, infatti, coinvolge gli Stati membri dell'UE, i Paesi partecipanti all'UCPM, i partner, i progetti finanziati dall'Unione Europea e il settore privato, con l'obiettivo di presentare soluzioni innovative nella gestione del rischio di catastrofi.

Un confronto internazionale sulle sfide emergenti

Con 50 stand e numerose sessioni formative, che hanno visto la partecipazione di quasi 60 organizzazioni, sono state condivise conoscenze su questioni politiche e operative chiave per il futuro della preparazione e della protezione civile. Professionisti, legislatori, ricercatori ed esperti si sono confrontati sulla sfida “Prepararsi oggi per essere pronti domani”.

La delegazione regionale, composta dal dirigente del Settore 3 Raffaele Mangiardi, dal funzionario Marco Angilletti e da Pierpaolo Fusaro del laboratorio LMSV del dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, ha partecipato grazie al progetto FIRE-SCENE (Advancing wildfire Civil Protection scenarios into risk planning and governance). Finanziato dall'UE nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile e coordinato dal Centro di Scienze e delle Tecnologie Forestali della Catalogna (CTFC), il progetto mira a migliorare prevenzione, preparazione e governance rispetto ai nuovi scenari di rischio incendi nel Mediterraneo.

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Il progetto FIRE-SCENE e la governance del rischio incendi

Il progetto FIRE-SCENE, insieme a “SparkleFire” e “ODET”, è stato al centro di un panel dedicato dal titolo “Promuovere la gestione integrata del rischio di incendi boschivi: governance e innovazione”. Partendo dai risultati dei tre progetti, si è discusso delle sfide emergenti e delle opportunità legate alla governance del rischio incendi, inclusi partenariati innovativi, strumenti per l'educazione al rischio e il ruolo delle autorità locali nel coinvolgimento dei cittadini.

Sono state inoltre esaminate le prospettive sia dei Paesi tradizionalmente esposti agli incendi sia di quelli che stanno diventando sempre più vulnerabili, evidenziando la necessità di rafforzare lo scambio internazionale di conoscenze per affrontare il crescente rischio di eventi estremi.

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