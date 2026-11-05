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Allarmi bomba negli aeroporti europei: email minatoria rivendicata dai combattenti dello Stato Maschile

Redazione
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Allarmi bomba negli aeroporti europei: email minatoria rivendicata dai combattenti dello Stato Maschile
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Un nuovo allarme bomba ha scosso i cieli europei dopo la diffusione di un messaggio intimidatorio firmato dai combattenti dello Stato Maschile. L'email, recapitata al Terminal 3 di Fiumicino, annunciava la presenza di ordigni esplosivi a bordo di alcuni aerei e conteneva minacce esplicite contro il cosiddetto “regime femminista”.

Il contenuto del messaggio minatorio

Secondo quanto riportato, il testo dell'email era carico di violenza verbale: «Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso». Parole che hanno immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza negli scali coinvolti.

La reazione delle autorità e l'impatto sui voli

Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche del caso, mentre negli aeroporti si sono registrati disagi e ritardi. Il bilancio aggiornato parla di 18 voli coinvolti dalle minacce, tutte rivelatesi false al termine dei controlli. A essere prese di mira sono state soprattutto le compagnie low-cost, particolarmente esposte per il volume di tratte operate. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione legato a minacce terroristiche di matrice ideologica, che negli ultimi mesi hanno preso di mira infrastrutture strategiche in tutta Europa.

Chi sono i combattenti dello Stato Maschile

Il gruppo firmatario del messaggio è noto per la sua propaganda estrema contro l'emancipazione femminile e per aver rivendicato in passato azioni dimostrative. Le autorità, che hanno accertato la falsità degli allarmi, continuano a valutare l'attendibilità della minaccia e non escludono che si tratti di un tentativo di destabilizzazione.

La vicenda resta sotto stretta osservazione e gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

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