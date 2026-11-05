Arrestati a Nocera Inferiore per sequestro e aggressione

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Nella serata del 3 novembre, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto due uomini con l'accusa di sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali e minaccia aggravata, oltre ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha permesso di liberare una persona che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era trattenuta contro la propria volontà all'interno di un'abitazione.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto. Giunti sul posto, hanno fatto accesso all'appartamento e hanno identificato la vittima, che ha riferito di essere stata immobilizzata con nastro adesivo, minacciata con un coltello e percossa. Durante l'operazione, i due indagati hanno opposto resistenza, rendendo necessario un intervento più incisivo da parte degli operatori.

Sequestrati coltelli e nastro adesivo

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato due coltelli, un rotolo di nastro adesivo e due telefoni cellulari, elementi che saranno ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini. I due arrestati sono stati associati alle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida.

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Le accuse e il quadro investigativo

Le accuse formulate nei confronti dei due uomini sono particolarmente gravi e comprendono reati contro la persona e reati contro la pubblica amministrazione. La Polizia di Stato ha sottolineato l'importanza della tempestività dell'intervento, che ha permesso di evitare conseguenze peggiori per la vittima. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e l'eventuale presenza di altri soggetti coinvolti.

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