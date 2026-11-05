Calabria polo europeo dello spazio, Occhiuto punta su ricerca e nuove tecnologie

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Università, intelligenza artificiale e investimenti scientifici al centro della strategia illustrata a Reggio Calabria durante la Conferenza degli addetti scientifici del Maeci

La Calabria punta a diventare un hub europeo della ricerca spaziale e delle nuove tecnologie. È l’obiettivo indicato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, intervenuto a Reggio Calabria nella giornata conclusiva della Conferenza degli addetti scientifici e aerospaziali ed esperti agricoli del ministero degli Affari esteri.

Una prospettiva che lega la capacità di attrarre investimenti alla crescita delle università e alla costruzione di una rete di competenze. Per il governatore, progresso scientifico e sviluppo economico sono strettamente connessi: rafforzare la ricerca significa creare le condizioni per nuove opportunità produttive e professionali.

Ricerca spaziale e investimenti, la candidatura della Calabria

Nel suo intervento, Occhiuto ha richiamato gli investimenti della Nasa citati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, auspicando che possano aprire la strada ad altre iniziative. Ha quindi fatto riferimento ai progetti legati all’Inaf, l’Istituto nazionale di astrofisica, e all’Esa, l’Agenzia spaziale europea.

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Al centro del ragionamento c’è la costruzione di un ecosistema della conoscenza capace di sostenere gli investimenti nel tempo. Per accogliere attività scientifiche avanzate servono infatti competenze specialistiche, strutture di ricerca e collegamenti tra istituzioni, atenei e imprese.

La proposta illustrata a Reggio Calabria esprime dunque un’ambizione strategica: candidare il territorio a un ruolo europeo nei settori dello spazio e dell’innovazione, facendo leva sulle capacità scientifiche che si stanno sviluppando nella regione.

Università e Gioia Tauro nella strategia di sviluppo

Richiamando la posizione della Calabria nel Mediterraneo, sottolineata da Tajani, il presidente ha indicato nel porto di Gioia Tauro una risorsa fondamentale per la logistica. Accanto alle infrastrutture materiali, ha collocato quelle della formazione e della ricerca, definendo le università calabresi come “porti del sapere”.

Occhiuto ha citato le valutazioni del Censis a sostegno della crescita degli atenei regionali e ha collegato questo percorso agli investimenti nella formazione universitaria e all’introduzione del reddito di merito.

Il rapporto tra università e sistema produttivo rappresenta un passaggio decisivo della strategia: la disponibilità di competenze può favorire l’arrivo di nuove attività, mentre una maggiore domanda di professionalità qualificate può offrire prospettive ai giovani formati sul territorio.

Intelligenza artificiale e ricerca quantistica per superare il divario digitale

Una parte centrale dell’intervento ha riguardato il divario digitale nel Mezzogiorno. Secondo Occhiuto, proprio un territorio che ha accumulato ritardi nell’accesso alle tecnologie può oggi cercare nuove opportunità nelle frontiere della ricerca.

Il presidente ha individuato nell’intelligenza artificiale, nella ricerca quantistica, nell’astrofisica e nelle attività spaziali alcuni dei possibili acceleratori dello sviluppo regionale.

L’obiettivo è collegare questi ambiti alle esigenze dell’economia reale. Nel caso dell’intelligenza artificiale, Occhiuto ha richiamato soprattutto le opportunità di aumentare la produttività delle microimprese, portando l’innovazione anche nelle realtà di dimensioni più contenute.

Nuove tecnologie tra crescita economica e gestione dei rischi

Per il governatore, il confronto sull’intelligenza artificiale deve comprendere sia la gestione dei rischi sia le possibilità offerte alle imprese e ai territori.

Tra gli ambiti richiamati figura anche la mitigazione dei rischi legati agli eventi avversi. In questa prospettiva, ricerca e strumenti tecnologici possono contribuire a migliorare la capacità di analizzare i fenomeni e supportare le decisioni.

La candidatura della Calabria come hub europeo dello spazio e dell’intelligenza artificiale resta un obiettivo da tradurre in progetti, collaborazioni e investimenti concreti. Il percorso delineato da Occhiuto affida a università, ricerca e innovazione un ruolo centrale nella crescita economica della regione.

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