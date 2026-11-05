Napoli, maxi operazione interforze tra Vasto e piazza Garibaldi

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La Questura di Napoli ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, con l'obiettivo di prevenire e reprimere le diverse forme di illegalità che interessano le zone orientali della città. L'operazione rientra in un piano più ampio di presidio costante, pensato per rafforzare la sicurezza percepita dai residenti e dai numerosi passanti che ogni giorno transitano intorno alla stazione centrale.

Le zone interessate dai controlli

Le verifiche hanno riguardato in particolare Vasto, San Giovanni, piazza Garibaldi e le aree limitrofe. Si tratta di quadranti urbani ad alta densità abitativa e con un forte flusso di viaggiatori, dove il controllo del territorio rappresenta uno strumento essenziale per contrastare fenomeni di degrado e attività illecite.

In campo sono scesi gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e San Giovanni-Barra, affiancati dai militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il dispositivo ha potuto contare sul supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e sul personale della Polizia Locale, della Polizia Metropolitana e dell'ASL.

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Il bilancio dei controlli

Durante l'attività gli operatori hanno identificato complessivamente 133 persone, di cui 35 risultate avere precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 36 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Un capitolo importante riguarda il contrasto al commercio illegale: nel corso del servizio sono stati sequestrati oltre 1,5 kg di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato. I controlli hanno coinvolto anche 2 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state impartite prescrizioni specifiche per la corretta applicazione della normativa vigente.

Rimossi 160 kg di merce abbandonata

L'operazione ha avuto anche una ricaduta sul decoro urbano. Con la collaborazione del personale dell'ASIA, sono stati rimossi circa 160 kg di merce di vario genere e materiale di risulta, spesso utilizzato come base per attività di commercio abusivo. Un intervento che mira a restituire spazi più sicuri e ordinati a chi vive e frequenta la zona.