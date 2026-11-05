Nico Paz rende omaggio a Jesus de Miguel con un gol dedicato

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La Champions League non è solo spettacolo e risultati: a volte diventa il palcoscenico per messaggi che vanno oltre il calcio. È quanto accaduto durante la sfida tra Como e Lens, quando Nico Paz ha deciso di trasformare un gol in un gesto di profondo rispetto.

Un gol speciale per Jesus de Miguel

Dopo aver firmato il momentaneo 3-0 per la formazione italiana, il giovane attaccante non ha esultato come al solito. Ha invece sollevato una maglietta con la foto in bianco e nero di Jesus de Miguel, centravanti del Tenerife scomparso tragicamente in seguito a uno scontro di gioco durante una partita di seconda divisione spagnola. Sulla maglia campeggiava la scritta "Riposa in pace", un omaggio semplice ma carico di significato.

Il legame con le Canarie

La scelta di Nico Paz non è casuale. Il calciatore del Como è nato a Santa Cruz de Tenerife, nelle Isole Canarie, e ha quindi un legame diretto con la terra di De Miguel. Un dettaglio che rende il gesto ancora più autentico e personale, sottolineando come il calcio sappia unire comunità e ricordi anche nei momenti più difficili.

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Un messaggio che va oltre il risultato

La Champions League è seguita da milioni di tifosi in tutto il mondo: approfittare di una rete così importante per ricordare un collega scomparso è un modo per umanizzare lo sport e riportare l'attenzione su temi come la sicurezza e il rispetto. Il gesto di Nico Paz ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo applausi e parole di stima da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Un episodio che arricchisce la carriera del giovane talento e che ricorda a tutti che il calcio è fatto anche di memoria e solidarietà.

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