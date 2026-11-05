Patenti false dal canale polacco la Polizia smantella la rete del Ponente savonese

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Un giro di patenti di guida false, per lo più di nazionalità polacca, pronto a rifornire il Ponente savonese e capace di guardare oltre i confini regionali. È quanto emerso dall'operazione Monopoli, condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Savona sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale, che ha portato a indagare nove persone a vario titolo.

Da una singola patente contraffatta alla rete criminale

L'indagine è partita dal ritrovamento di un solo documento di guida contraffatto. Da quel tassello, grazie a perquisizioni, acquisizioni documentali e all'analisi del contenuto di dispositivi elettronici, gli investigatori sono risaliti a una struttura criminosa articolata: una filiera di intermediari incaricati di individuare chi fosse disposto a pagare per una patente irregolare e un soggetto con funzione di collegamento, in Italia, con un canale operante all'estero dal quale i documenti sarebbero stati materialmente prodotti.

Sequestri e documenti pronti per la conversione

Nel corso delle attività sono state sequestrate patenti false e altra documentazione contraffatta apparentemente rilasciata da autorità italiane e straniere, insieme a numerosi file, fotografie e video che documentano la realizzazione dei documenti. In alcuni casi le patenti sarebbero state destinate anche alla conversione in titoli di guida italiani presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

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Un fenomeno sovraregionale con proiezioni internazionali

Le significative analogie riscontrate nelle modalità di formazione, distribuzione e consegna dei documenti hanno permesso di delineare un traffico di patenti di interesse sovraregionale e con proiezioni internazionali, ampliando notevolmente la portata dell'inchiesta rispetto all'episodio iniziale. L'attività, sviluppatasi nell'arco di diversi mesi, ha consentito di ricostruire i diversi ruoli all'interno del sodalizio: dagli acquirenti disposti a pagare per ottenere il documento, agli intermediari sul territorio, fino al collegamento con il canale estero.

Il procedimento è ancora in fase di indagine e vale per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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