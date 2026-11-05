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Arrestato a Cagliari per furto aggravato alla Rinascente

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Arrestato a Cagliari per furto aggravato alla Rinascente
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Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 47 anni, accusato di furto aggravato. L'episodio si è verificato presso il punto vendita La Rinascente di via Roma, nel centro del capoluogo sardo.

La segnalazione e l'intervento

Il personale della sicurezza del negozio ha notato una persona allontanarsi rapidamente dopo essersi impossessata di diversi capi d'abbigliamento, per un valore complessivo di circa 700 euro. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e i militari, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a intercettare e bloccare l'uomo nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Sottoposto a perquisizione personale, il 47enne è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, verosimilmente utilizzati poco prima per recidere e rimuovere le placche antitaccheggio applicate ai capi. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla direzione del punto vendita. L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.


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cagliari furto aggravato carabinieri arresto rinascente refurtiva cronaca

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