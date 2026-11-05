Frosinone, 30enne bengalese con precedente per violenza sessuale trasferito in CPR in Lombardia

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La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) situato in Lombardia. Il provvedimento, disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, riguarda un uomo di 30 anni nato in Bangladesh.

Le motivazioni del provvedimento

Secondo quanto ricostruito, il trattenimento è scattato dopo che il soggetto ha formalizzato un'istanza di protezione internazionale. La Questura ha ritenuto necessario adottare la misura in considerazione della natura del precedente penale e della relativa condanna riportata dall'uomo.

Il precedente penale e la pericolosità sociale

L'uomo era stato condannato per violenza sessuale aggravata, reato commesso ai danni di un minore. Per questo motivo, le autorità lo hanno giudicato socialmente pericoloso e hanno disposto il trattenimento in attesa delle valutazioni del caso.

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Le prossime decisioni

Il provvedimento è ora al vaglio della Commissione Territoriale competente, chiamata a decidere sulla legittimità della richiesta di protezione internazionale. Il Tribunale dovrà inoltre pronunciarsi sulla convalida del trattenimento stesso. L'uomo resterà quindi nel CPR lombardo fino alla definizione della sua posizione.

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