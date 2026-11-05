Intrusione notturna all'aeroporto di Bolzano: denunciato un ventiseienne

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Una notte di tensione quella vissuta tra sabato e domenica all'aeroporto di Bolzano, dove un giovane italiano di 26 anni ha fatto irruzione nell'area arrivi e partenze dello scalo, superando abusivamente il sedime aeroportuale. L'episodio, avvenuto intorno alle 3.40, ha mobilitato le forze dell'ordine e attivato le procedure di sicurezza previste per gli scali aeroportuali.

La dinamica dell'intrusione

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l'uomo è stato fermato dal personale del Posto di Polizia di Frontiera mentre si trovava all'interno dell'area riservata. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato che, pochi minuti prima, il ventiseienne era salito a bordo di un automezzo di servizio e aveva azionato il lampeggiante per alcuni secondi. Un gesto che ha insospettito gli operatori e fatto scattare l'allarme.

Intervento delle forze dell'ordine e protocollo antiterrorismo

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante e successivamente quelli della D.I.G.O.S., che hanno accertato come il giovane presentasse un tasso alcolemico elevato e non avesse con sé armi o strumenti atti a offendere. Proprio per la sua condizione, l'uomo non è stato in grado di fornire una spiegazione valida del suo comportamento.

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Contestualmente è stato attivato il protocollo di sicurezza antiterrorismo, con la bonifica dell'intera struttura eseguita dal personale del Posto di Polizia di Frontiera, dagli Artificieri della Questura e dal Nucleo Cinofili Antiesplosivo dell'Arma dei Carabinieri. Le operazioni si sono concluse alle 8.50 con esito negativo, permettendo la riapertura dello scalo.

Le accuse e le conseguenze

Il ventiseienne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), procurato allarme (art. 658 c.p.) e ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato (artt. 260 e 682 c.p.). Inoltre, sarà segnalato alla competente Autorità civile per le sanzioni amministrative previste in materia di trasporto aereo. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli scali minori e sull'importanza dei protocolli di vigilanza.