Giuramento degli atleti Fiamme Oro a Moena: fedeltà alla Repubblica e memoria di Capaci
Si è svolta questa mattina, presso il Centro addestramento alpino di Moena, la cerimonia di giuramento di 48 agenti in prova appartenenti al 234° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, destinati ai Gruppi sportivi Fiamme oro. Un momento solenne che suggella il percorso formativo iniziato lo scorso 4 maggio e che segna il passaggio ufficiale da allievi ad agenti in prova.
Una cerimonia solenne
Alla presenza del questore di Trento Francesco Zerilli, del direttore dell’Ispettorato delle scuole di polizia Tiziana Terribile, del direttore del Servizio scuole e corsi dell’Ispettorato delle scuole di polizia Lucia De Lemmi, del direttore del Centro addestramento alpino Stefano Valeri e di numerose altre autorità locali, i giovani atleti hanno pronunciato la formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica. Hanno assistito all’evento anche i familiari, emozionati nel vedere i propri cari compiere questo importante passo.
La consegna degli alamari
Nel corso della cerimonia si è proceduto alla consegna degli alamari, un passaggio formale ed emozionante che simboleggia la transizione dallo status di allievi a quello di agenti in prova. Un traguardo che consacra il solido legame tra il servizio alle Istituzioni e i valori inclusivi dello sport italiano, incarnati dai Gruppi sportivi Fiamme oro.
La memoria di Capaci
Per l’occasione, presso il Centro addestramento alpino è stata esposta la teca con i resti della Quarto Savona Quindici, l’auto sulla quale viaggiavano i poliziotti della scorta del giudice Giovanni Falcone – Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo – il giorno della strage di Capaci, il 23 maggio 1992. Un monito a non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per difendere la legalità e la democrazia.
Prossimi passi
Concluso il giuramento, per tutti i giovani poliziotti – che si sono distinti in diverse discipline sportive raggiungendo importanti traguardi – inizierà il periodo di applicazione pratica presso i Centri nazionali Fiamme oro di assegnazione, che completerà il percorso di formazione. Un ulteriore passo verso la piena operatività, coniugando l’impegno sportivo con il servizio alla comunità.
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