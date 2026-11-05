Catanzaro, soccorsi per una persona caduta in un dirupo in via Carlo V. Video

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La persona è viva e cosciente. Atteso il supporto dell’elicottero Drago per il recupero, sospesa la circolazione ferroviaria locale e chiuso il tratto stradale interessato

Catanzaro, 5 novembre 2026 – Sono in corso le operazioni di soccorso per una persona precipitata in un dirupo in via Carlo V, in un’area situata al di sotto della linea ferroviaria locale. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Catanzaro, impegnate a raggiungere la persona e a predisporne il recupero.

Secondo le prime informazioni disponibili, la persona è viva e cosciente. Non sono ancora note le circostanze della caduta né ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Atteso l’elicottero Drago per supportare il recupero

A supporto delle squadre a terra è previsto l’arrivo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che affiancherà il personale nelle attività di recupero.

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La posizione nel dirupo richiede particolare attenzione nelle manovre di avvicinamento e soccorso. L’intervento è ancora in corso e, al momento, non è stato comunicato quando potrà concludersi.

Via Carlo V chiusa e circolazione ferroviaria sospesa

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, è stata temporaneamente interrotta la circolazione ferroviaria locale. Disposta anche la chiusura al traffico di via Carlo V, limitatamente al tratto interessato dalle operazioni.

Le limitazioni possono comportare disagi per gli spostamenti nella zona. A chi deve raggiungere l’area è consigliato utilizzare percorsi alternativi e lasciare liberi gli accessi per i mezzi di emergenza.

Non sono ancora disponibili indicazioni sui tempi di riapertura della strada e di ripresa del servizio ferroviario.

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