Luna Rossa accelera verso Napoli: base a Bagnoli pronta entro fine gennaio

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La sfida per la America's Cup 2027 entra nel vivo e Luna Rossa stringe i tempi. L'amministratore delegato del team italiano, Max Sirena, ha svelato il cronoprogramma che porterà la base operativa da Cagliari a Napoli, precisamente a Bagnoli, dove sorgerà il nuovo quartier generale in vista della competizione. «Abbiamo in programma di finire la base verso fine gennaio e quindi poi, una volta terminata tutta la struttura e controllata l'operatività, ci sposteremo qui a Napoli: pensiamo di arrivare tra fine gennaio e fine febbraio», ha dichiarato Sirena a margine di un evento al Consiglio regionale della Campania.

Il numero uno del team ha spiegato che i lavori procedono sotto il coordinamento di Sport e Salute e che l'obiettivo è quello di completare la struttura entro l'inizio del 2025 per poi trasferire uomini e mezzi nel capoluogo campano. Nel frattempo, l'attività non si ferma: a Cagliari il team sta portando avanti il programma Youth & Women, considerato cruciale per la crescita sportiva del sodalizio. «Questo mese ci siamo concentrati sul lavoro del programma Youth & Women, che per noi è molto importante perché rappresenta il futuro del team dal punto di vista sportivo», ha aggiunto Sirena. «Stiamo facendo delle modifiche, degli accorgimenti, alla barca e torneremo in acqua nei primi di dicembre per cercare di arrivare poi qui a Napoli il più pronti possibile per cercare di essere il più competitivi possibile».

La separazione con Bruni e il valore dell'amicizia

Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Sirena si è soffermato anche sulla recente separazione con il timoniere Francesco Bruni, passato al team svizzero di Alinghi. «Dopo l'America's Cup di Barcellona, abbiamo preso delle scelte che avevano un po' relegato Bruni dal suo ruolo a quello di coach. Lui poi ha avuto l'opportunità di Alinghi e ci ha contattato per chiedere eventualmente la disponibilità al trasferimento: abbiamo fatto prevalere il buon senso e l'amicizia, il legame che unisce Checco al team da tanti anni», ha spiegato l'AD. Una decisione sofferta ma dettata dalla volontà di rispettare le ambizioni di un atleta che ha scritto pagine importanti nella storia di Luna Rossa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Giovani e donne: il futuro di Luna Rossa

Guardando avanti, Sirena ha sottolineato l'importanza di investire nelle nuove generazioni: «Lo sport è futuro: dobbiamo investire con il programma giovanile, e lo stesso vale per quello femminile. È normale, e ci auspichiamo, che entrino sempre più giovani e che il programma di Luna Rossa porti sempre nuovi talenti come possono essere Marco Gradoni, Federico Figlia di Granara, Maria Giubilei e tanti altri che entreranno in squadra nelle prossime settimane». Un messaggio chiaro: la sfida per la Coppa America non si gioca solo in acqua, ma anche nella capacità di costruire una squadra solida e innovativa, pronta a raccogliere il testimone dei campioni di oggi.

Con la base di Bagnoli quasi ultimata e un vivaio in fermento, Luna Rossa si prepara a vivere un 2025 intenso, con l'obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli e regalare nuove emozioni ai tifosi italiani.