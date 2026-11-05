Torino Lecce sfida di Serie A con il Lecce che ritrova Coulibaly

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Il Torino ospita il Lecce sabato alle 15 per una sfida di Serie A che assume contorni interessanti per entrambe le squadre, impegnate a trovare continuità in un campionato ancora lungo e ricco di insidie. La partita, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmessa in diretta e promette equilibrio tra due compagini con ambizioni e necessità diverse.

Lecce, buone notizie da Coulibaly

In casa salentina arriva una notizia confortante: Lassana Coulibaly ha ripreso ad allenarsi, seppur parzialmente, con il resto del gruppo. Il centrocampista era fermo ai box dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro il Bologna, ma il suo recupero procede e potrebbe permettergli di essere convocato per la trasferta torinese. Un rientro importante per il tecnico, che in mediana ha bisogno di alternative di esperienza.

Gli altri indisponibili e le condizioni di Berisha e Guebbels

Proseguono invece in modo differenziato i lavori per Berisha e Guebbels: l'attaccante francese potrebbe quantomeno tornare tra i convocati per la panchina, mentre Monteiro continua le cure terapiche per l'infortunio al polpaccio. Restano ai box Ilic, reduce dall'intervento chirurgico in Finlandia, e Pierotti, che nei prossimi giorni sarà operato alla caviglia per una frattura composta. Due assenze pesanti che riducono le scelte a disposizione dell'allenatore giallorosso.

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Torino, l'obiettivo è tornare al successo davanti ai propri tifosi

Dal canto suo, il Torino vuole sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi e risalire in classifica. La sfida contro il Lecce rappresenta un banco di prova importante per i granata, chiamati a dare continuità alle prestazioni offerte nelle ultime uscite. La diretta di sabato alle 15 sarà quindi un appuntamento da seguire con attenzione, con la possibilità di vedere in campo due squadre determinate a fare risultato.

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