San Giovanni in Marignano: Oltremateria si aggiudica il Premio Impresa Sostenibile 2026

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Oltremateria® ha conquistato il Premio Impresa Sostenibile 2026. Si tratta del marchio italiano di eccellenza nato nel 2011, a San Giovanni in Marignano, come brand dell'azienda Ecomat S.r.l, guidata dal general manager Loris Casalboni. Questa realtà imprenditoriale è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di superfici continue eco-sostenibili per pavimenti, pareti, soffitti e arredi destinati ai settori del design d'interni e del green building.

Oltremateria® by Ecomat, impresa associata a Fondazione Symbola, si è imposta nella categoria Sostenibilità Economica.

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Il riconoscimento, consegnato il 29 ottobre scorso a Roma, mira a valorizzare l'impegno dell'azienda marignanese nello sviluppo di Oleomalta®: un materiale innovativo per pavimenti e rivestimenti continui, realizzato con componenti vegetali derivati da fonti rinnovabili e materiali di scarto riciclati, che contribuisce a ridurre gli sprechi in cantiere ed è oggi distribuito in 14 Paesi: “Un esempio concreto di come ricerca, design ed economia circolare possano tradursi in innovazione, competitività e nuove opportunità” – si legge nella motivazione del premio.

Il general manager Loris Casalboni commenta il risultato raggiunto: “Un riconoscimento che ci emoziona e che dà ancora più valore a oltre vent’anni di ricerca, innovazione e scelte coraggiose, guidate da una convinzione profonda: la sostenibilità non è una tendenza da seguire, ma una responsabilità da vivere ogni giorno – sottolinea Casalboni -.Oltremateria® si impegna da anni sul terreno dell’innovazione del design e della sostenibilità, cercando di portare un contributo allo sviluppo di culture e politiche circolari per l’architettura e il benessere abitativo del futuro e per tenere alto il nome e il prestigio del nostro territorio nel mondo. Dedichiamo questo importante traguardo a tutto il nostro staff, ai collaboratori e a tutti i professionisti del progetto e della posa, che, negli anni, hanno creduto e continuano a credere nella nostra visione, contribuendo a promuovere l’economia circolare, il miglioramento della qualità dell’aria indoor e una nuova cultura della sostenibilità – conclude Casalboni -. Questo premio porta il nome di Oltremateria®, ma racchiude l’impegno, la passione e il valore di tante persone. Grazie, infine, a tutti coloro che ci hanno scelto di percorrere questa strada insieme a noi”.