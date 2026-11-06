Gattuso premiato come miglior allenatore di ottobre la Lazio corre verso il primato
La Lazio sta vivendo un momento straordinario in questa stagione di Serie A: prima in solitaria con tre punti di vantaggio sull'Inter, la squadra biancoceleste sogna in grande e uno dei principali artefici di questo percorso è Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è stato premiato dalla Lega Serie A con il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre, riconoscimento riservato al miglior allenatore del mese.
Un premio basato sui risultati
L'assegnazione del trofeo tiene conto dei risultati ottenuti nelle giornate dalla sesta alla nona di campionato. La consegna ufficiale avverrà nel pre-partita di Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma, un momento che renderà omaggio al lavoro svolto dal tecnico sulla panchina biancoceleste.
Le parole di De Siervo
Il primato solitario in classifica e il record di punti dopo dieci giornate nella storia della Lazio raccontano l'impatto di Rino Gattuso sulla squadra. A sottolinearlo è stato l'amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, che ha evidenziato come il tecnico abbia costruito una squadra moderna, dotata di organizzazione e intensità, capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla.
Oltre al valore sportivo, De Siervo ha riconosciuto al tecnico calabrese il merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito e capace di adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite. Un riconoscimento che conferma il lavoro di Gattuso e alimenta le ambizioni della Lazio in questa stagione.
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