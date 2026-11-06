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Arrestato a Lusciano con 21 dosi di hashish: 48enne ai domiciliari

Redazione
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Arrestato a Lusciano con 21 dosi di hashish: 48enne ai domiciliari
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I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni a Lusciano, in provincia di Caserta, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata di ieri, 5 novembre, nel corso di un controllo del territorio.

Il controllo e la perquisizione

Durante un'attività di routine, i militari hanno fermato l'uomo e proceduto a perquisizione personale e domiciliare. L'ispezione ha permesso di rinvenire 21 dosi di hashish già confezionate per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di circa 74 grammi. La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro.

L'arresto e le misure cautelari

Per il 48enne, incensurato, sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, che si terrà nei prossimi giorni. L'uomo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di droga. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia di Caserta.

Il contrasto allo spaccio nel casertano

L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio, dove il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è purtroppo diffuso. Le autorità invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette.

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Argomenti:
arresto hashish lusciano caserta carabinieri spaccio droga dosi sequestro arresti domiciliari

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