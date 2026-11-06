Arrestato a Lusciano con 21 dosi di hashish: 48enne ai domiciliari

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I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni a Lusciano, in provincia di Caserta, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata di ieri, 5 novembre, nel corso di un controllo del territorio.

Il controllo e la perquisizione

Durante un'attività di routine, i militari hanno fermato l'uomo e proceduto a perquisizione personale e domiciliare. L'ispezione ha permesso di rinvenire 21 dosi di hashish già confezionate per la vendita al dettaglio, per un peso complessivo di circa 74 grammi. La sostanza stupefacente è stata immediatamente posta sotto sequestro.

L'arresto e le misure cautelari

Per il 48enne, incensurato, sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, che si terrà nei prossimi giorni. L'uomo dovrà rispondere di detenzione e spaccio di droga. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia di Caserta.

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Il contrasto allo spaccio nel casertano

L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio, dove il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è purtroppo diffuso. Le autorità invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette.

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