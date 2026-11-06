Polizia e Infra.To insieme per formare tecnici del futuro

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La Questura di Torino diventa laboratorio di formazione per i tecnici del domani. È stato infatti siglato un accordo di collaborazione pluriennale tra Infra.To, la Questura sabauda e il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato, con l'obiettivo di creare un ponte tra mondo professionale e Pubblica Amministrazione. L'intesa punta a promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze, favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche nella progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche per la sicurezza pubblica.

Un modello di cooperazione fondato sulla reciprocità

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di consolidare un modello di cooperazione tra professionalità tecniche e Pubblica Amministrazione, basato sulla reciprocità dello scambio formativo e sulla valorizzazione delle rispettive competenze. L'obiettivo è generare benefici concreti e duraturi per tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di crescita professionale continua.

In particolare, Infra.To metterà a disposizione le proprie competenze in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori pubblici e agli aspetti tecnico-amministrativi legati alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi. Il percorso consentirà al personale della Polizia di Stato di approfondire il quadro normativo di riferimento, le procedure di gestione degli appalti, le modalità di finanziamento e i ruoli delle diverse figure tecniche e amministrative coinvolte nella realizzazione delle opere.

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Lezioni e laboratori per integrare competenze diverse

Parallelamente, personale qualificato del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato contribuirà alla formazione del personale di Infra.To, attraverso attività di docenza dedicate alle caratteristiche funzionali, tecniche e operative degli Uffici di Polizia. Tale contributo consentirà di integrare le competenze ingegneristiche e architettoniche con una conoscenza più approfondita delle specifiche esigenze delle infrastrutture destinate alle attività di pubblica sicurezza.

La collaborazione si svilupperà attraverso lezioni, seminari, visite tecniche, esercitazioni e laboratori progettuali, sulla base di programmi condivisi e definiti congiuntamente dalle Parti. Un approccio pratico e multidisciplinare, che mira a formare figure professionali sempre più complete e consapevoli delle sfide del settore.

Un investimento sul patrimonio professionale

Per la Polizia di Stato, l'iniziativa assume un significativo valore strategico, inserendosi in un percorso di aggiornamento e rafforzamento delle competenze interne, necessario per affrontare la crescente complessità degli interventi infrastrutturali e l'evoluzione del quadro tecnico e normativo. La collaborazione rappresenta, in questa prospettiva, un investimento sul patrimonio professionale e sulla resilienza organizzativa dell'Amministrazione, rafforzandone la capacità di innovazione, di adattamento ai cambiamenti e di risposta alle sfide future, con positive ricadute sull'efficienza dell'azione pubblica e sulla qualità delle infrastrutture destinate alla sicurezza dei cittadini.

L'accordo si configura, pertanto, come un modello di collaborazione istituzionale a reciproco beneficio, capace di favorire la crescita professionale, valorizzare le competenze specialistiche e contribuire al miglioramento della qualità dei processi progettuali, attraverso una più stretta integrazione tra conoscenze tecniche ed esigenze operative. Un primo passo che punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, favorire la diffusione delle conoscenze e promuovere lo sviluppo di professionalità sempre più qualificate, nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa e in un'ottica di futura collaborazione nell'esecuzione di opere pubbliche.