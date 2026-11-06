Extinction Rebellion occupa il cantiere del data center Microsoft ad Amsterdam

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Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha fatto irruzione nel cantiere di un nuovo data center di Microsoft ad Amsterdam, salendo anche sulle gru presenti nell'area per bloccare simbolicamente i lavori. L'azione, secondo quanto riportato, si inserisce in una mobilitazione europea più ampia che chiede una moratoria sulla costruzione di grandi centri dati.

Le ragioni della protesta

Gli attivisti contestano il modello di sviluppo dei grandi data center, accusati di consumare quantità enormi di energia elettrica e risorse idriche, di occupare spazi sottratti ad altri progetti e di aggravare l'impatto ambientale complessivo. La protesta punta quindi a mettere in discussione la corsa alla costruzione di infrastrutture digitali sempre più grandi.

Una mobilitazione che supera i confini nazionali

L'iniziativa di Amsterdam non è isolata: rientra in una campagna europea coordinata da Extinction Rebellion, che intende portare il tema dei data center al centro del dibattito pubblico. La richiesta è quella di fermare temporaneamente i nuovi progetti per valutare costi ambientali e sociali, prima di autorizzare ulteriori costruzioni.

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Le implicazioni per il settore digitale

Il caso olandese riaccende il confronto tra espansione dell'industria tech e sostenibilità. I grandi centri dati sono infrastrutture essenziali per cloud computing e intelligenza artificiale, ma il loro impatto energetico e idrico è sempre più sotto osservazione. La mobilitazione europea chiede che questa crescita venga regolata con criteri più rigorosi.

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