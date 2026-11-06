Wings for Life World Run 2027: iscrizioni aperte per correre per chi non può

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La Wings for Life World Run 2027 scalda i motori. Con l'apertura delle iscrizioni, è ufficialmente partito il conto alla rovescia per la nuova edizione della corsa benefica più grande al mondo, in programma domenica 9 maggio 2027. Un appuntamento globale che unisce sportivi di ogni livello – professionisti, amatori, principianti e persone in carrozzina – tutti pronti a partire nello stesso istante, in ogni angolo del pianeta, alle 11:00 UTC (le 13:00 in Italia), con un unico obiettivo: correre per chi non può.

Un evento globale per una causa comune

Come da tradizione, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni viene devoluto alla Fondazione Wings for Life per finanziare la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale. Un impegno concreto che trasforma ogni passo in un contributo scientifico. L'Italia si prepara a ripartire da un'edizione 2026 da record: lo scorso 10 maggio, nonostante la pioggia, 7.900 persone si sono messe in moto tra Milano CityLife, cuore dell'evento italiano, e le App Run di Roma, Aosta, Faenza, Verona, Welsberg-Monguelfo, Eppan e Palermo, a cui si aggiungono quanti hanno corso in autonomia con l'App ufficiale. A livello mondiale i partecipanti sono stati 346.527, provenienti da 192 nazionalità diverse in 173 Paesi: il record assoluto della manifestazione.

Il supporto della ricerca e le nuove App Run

Per l'edizione 2027 è già confermato il supporto dell'Università Vita-Salute San Raffaele e dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, con il loro laboratorio congiunto sulle Neurotecnologie Impiantabili (MINE Lab), centro d'avanguardia nel campo della neuroriabilitazione. L'istituzione medico-scientifica parteciperà all'evento con una formazione di medici, fisioterapisti, infermieri, studenti e pazienti. Sul fronte italiano, sono già confermate le App Run di Milano, Faenza – dopo il debutto del 2026 alla factory di Visa Cash App Racing Bulls – e Aosta, al terzo anno consecutivo. Altre località saranno annunciate nelle prossime settimane.

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Backbone: storie di resilienza e speranza

Al centro di questa impresa ci sono le persone la cui vita è stata cambiata da una lesione al midollo spinale, protagoniste di Backbone, il documentario che Red Bull TV pubblica per celebrare l'apertura delle iscrizioni. In anteprima ieri a Vienna e disponibile in tutto il mondo, il film racconta da vicino le loro vite e il motivo per cui la ricerca ha bisogno di sostegno. Quattro le storie intrecciate: l'australiana Sam Bloom, rimasta paralizzata dopo una caduta e diventata quattro volte campionessa del mondo di parasurf; la svizzera Delia Guggenheim, atleta di endurance vittima di un incidente in bicicletta; il franco-americano Thibaud Coudriou, che si è tuffato in acque troppo basse; e l'austriaco Nico Langmann, oggi tennista in carrozzina, ferito da bambino in un incidente stradale. Storie di dolore e rabbia, ma anche di coraggio, speranza e nuove prospettive. La storia di Sam Bloom ha già ispirato un libro e il film Penguin Bloom, prodotto e interpretato da Naomi Watts, che in Backbone partecipa con un'intervista. A guidare lo spettatore attraverso le quattro vicende è la campionessa olimpica di sci alpino Lindsey Vonn: la sua voce narrante le intreccia in un unico invito all'azione.

Le parole di Lindsey Vonn

"Questo progetto è più di un film: è un'esperienza che ti apre gli occhi. So cosa vuol dire non riuscire ad alzarsi da soli e convivere ogni giorno con il dolore e i propri limiti. Io sono stata fortunata, perché per me è durato solo qualche mese. Molte altre persone non lo sono", ha dichiarato Lindsey Vonn. "La Wings for Life World Run accelera la ricerca: il 100% delle quote di iscrizione va direttamente ai progetti scientifici. Chi partecipa alla corsa aiuta gli scienziati ad avvicinarsi a una cura." La première di Backbone si tiene questa sera a Vienna. Oltre ai protagonisti Delia Guggenheim e Nico Langmann, saranno presenti Anita Gerhardter, presidente del comitato esecutivo di Wings for Life, insieme ad atleti, ambassador e membri della community della Wings for Life World Run.

Puoi iscriverti dal sito ufficiale: Wings for Life World Run 2027, cliccando su «Partecipa».

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