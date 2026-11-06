Arrestato a Faenza un giovane per violazione della sorveglianza speciale

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella giornata di ieri, 5 novembre, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un giovane ventenne italiano per violazione della sorveglianza speciale, misura di prevenzione a cui era già sottoposto in quanto ritenuto soggetto pericoloso per i suoi numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio.

Controlli intensificati nella zona della stazione di Faenza

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Faenza, rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati. Durante un servizio di prevenzione nella zona della stazione ferroviaria di Faenza, i poliziotti hanno identificato il giovane, sul quale pendeva la misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Ravenna. Tale provvedimento impone limitazioni alla libertà di movimento di soggetti considerati socialmente pericolosi.

Divieto di ritorno a Faenza non rispettato

Oltre alla sorveglianza speciale, il ventenne era destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di ritorno nel comune di Faenza. Entrambe le restrizioni gli vietavano espressamente di fare ingresso nel territorio faentino, dove invece è stato rintracciato dagli operatori di polizia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Arresto convalidato e nuove misure cautelari

Dopo aver constatato l’effettiva violazione delle prescrizioni, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza, ponendo il giovane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ravenna, con permanenza in abitazione nelle ore serali e notturne.