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Nuova rete radio di protezione civile in Calabria, al via gli incarichi tecnici

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Il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare personale interno da impiegare nel potenziamento della rete radio regionale dedicata alle comunicazioni in emergenza. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'intervento 3.3 del programma PR CALABRIA FESR FSE+ 2021/2027, con riferimento all'Obiettivo Specifico RSO 2.4 e all'Azione 2.4.2, che punta a rafforzare la logistica e l'adeguamento tecnologico del sistema regionale di protezione civile.

Quali figure professionali sono richieste

L'avviso è rivolto a unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso la Giunta regionale, oppure a dipendenti in posizione di comando. Gli incarichi da assegnare riguardano tre profili: supporto tecnico, supporto tecnico al RUP/DEC e supporto amministrativo al RUP. Si tratta di ruoli chiave per garantire la corretta gestione delle procedure legate alla nuova infrastruttura di comunicazione.

Durata e orizzonte temporale dell'incarico

La durata dell'incarico è temporanea e si protrarrà fino al completamento delle attività di esecuzione, collaudo e presa in carico dell'infrastruttura da parte dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, il termine ultimo è fissato al 2029. Un arco temporale ampio, coerente con la complessità di un progetto che mira a dotare la Calabria di un sistema di comunicazione radio più moderno ed efficiente per la gestione delle emergenze.

Come partecipare alla manifestazione di interesse

Gli interessati devono compilare la domanda secondo il modello Allegato A, accluso all'avviso, completo degli allegati richiamati. La documentazione va inviata al Dipartimento Protezione Civile all'indirizzo email indicato nel bando, entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della manifestazione sul sito istituzionale della Regione. Per ulteriori dettagli su requisiti e modalità, è possibile consultare il testo integrale dell'avviso e la modulistica allegata.


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Argomenti:
rete radio protezione civile dipartimento calabria manifestazione interesse supporto tecnico fesr incarichi personale regionale comunicazione emergenza

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